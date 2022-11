Les Villeurbannais, qui sortaient d'une déroute, en Euroligue à Athènes dans la salle du Panathinaikos (77-58), sont en effet restés jusqu'au bout sous la menace de Béarnais limités par leur profondeur de banc, leur masse salariale étant encadrée par le gendarme financier de la ligue. Malgré dix points d'avance à la pause (44-34) et un matelas de 16 unités dans le troisième quart-temps (64-47, 27e), ils n'ont jamais su tuer le match, et ont même vu Pau revenir à cinq points (82-77) à moins de trois minutes du terme. Mais l'essentiel est fait pour les partenaires d'Amine Noua (21 pts à trois sur quatre à 3 points), qui devront enchaîner jeudi en Euroligue contre Monaco pour ne pas un peu plus compromettre leurs espoirs de qualification dans la compétition. En Elite, ils restent dans le wagon des huit qualifiés avec six succès pour quatre revers.

Une autre série s'est arrêtée dimanche, celle de Dijon qui a chuté à Limoges (95-90) après cinq succès de rang, dont deux justement contre Monaco (95-84) et l'Asvel (95-90). Les Bourguignons (4e avec sept victoires pour trois défaites) lâchent un peu de lest sur le duo de tête composé de Cholet et Boulogne-Levallois (huit succès pour un revers). Dans le bas de tableau, Paris, porté par son intérieur français Ismaël Kamagate (27 d'évaluation avec 17 pts, neuf rebonds et trois contres), a signé une troisième victoire d'affilée, à domicile contre Le Portel (85-77), lanterne rouge. Les Parisiens comptent désormais deux victoires de plus que les Nordistes et l'autre relégable, Fos-sur-Mer.