Betclic Elite

L'Asvel, lourdement défaite sur le front continental dans les salles de Fenerbahce mardi (84-63) puis du Maccabi Tel Aviv jeudi (88-69), a rechuté en championnat après trois victoires de rang, face à son voisin roannais qui ne comptait qu'une victoire jusque-là. Voilà l'équipe entraînée par TJ Parker, qui a perdu Lauvergne, l'une de ses recrues phares, pour plusieurs mois (grave blessure au genou droit contre Tel Aviv), seulement à l'équilibre en Elite (3 victoires pour 3 défaites, 7e place).

Sa réaction sera scrutée vendredi en Euroligue face à Vitoria pour ses retrouvailles avec l'Astroballe après trois déplacements. Dimanche dans le derby rhodanien, elle a coulé entre l'entame du troisième quart-temps (49-44) et le début du dernier (65-80), dominée au rebond et subissant la foudre de l'arrière-ailier de Roanne Ronald March (33 pts). Malgré les efforts de Nando De Colo (34 pts) dans le "money time", elle n'est pas parvenue à faire son retard et voit Monaco filer en tête du championnat.