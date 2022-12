Victor Wembanyma avant les All Star Game Betclic Elite : "Je vais chercher à m'amuser"

Jeudi, la Betclic Elite nous offrira un All Star Game des plus passionnants entre la sélection France et la sélection Monde. Le principe est simple, les meilleurs joueurs français de la Betclic Elite seront opposés aux meilleurs joueurs étrangers du championnat de France. Il y aura aussi, comme en NBA, des concours de paniers à trois points ou autres jeux de ce style.

Parmi les Bleus, on retrouve le jeune français de 18 ans Victor Wembanyama. Le jeune prodige du basket français n'était pas surpris d'être sélectionné et voudra s'amuser durant ce match. Voici ses propos rapportés par L'Equipe ce mercredi : "(Sa sélection) Je n'y pensais pas vraiment, mais on va dire qu'en ayant pour objectif de gagner des matches et de performer, c'était prévisible. Je vais chercher à m'amuser, proposer du beau jeu. J'étais concentré sur ma saison avec Boulogne-Levallois jusqu'ici donc je n'ai pas d'objectifs précis sur ce match, à part la victoire. (Le concours à trois points) Ce sera mon premier, disons qu'en tant que shooteur, c'est l'occasion de se mettre un challenge personnel. On verra ce que ça donne."

⭐️🇫🇷 La sélection France pour le #ASG2022 !



De la jeunesse, de l'expérience et le phénomène Victor Wembanyama 🔥 pic.twitter.com/PvQWEbU0OJ — LNB (@LNBofficiel) November 30, 2022

Les équipes complètes

SÉLECTION FRANCE

5 majeur : Nando De Colo (Lyon-Villeurbanne), Elie Okobo (Monaco), Nicolas Lang (Limoges), Ismael Kamagate (Paris) et Victor Wembanyama (vote du public – Boulogne-Levallois).

Remplaçants : Juhann Begarin (Paris), Hugo Besson (Boulogne-Levallois), Boris Dallo (Cholet), Youssoupha Fall (Lyon-Villeurbanne), Stéphane Gombauld (Nancy), Williams Narace (Le Mans) et Giovan Oniangue (Pau-Lacq-Orthez).

Coach : Vincent Collet (Boulogne-Levallois)

Assistant : François Sence (Denain)

SÉLECTION MONDE

5 majeur : David Holston (Dijon), Mike James (vote du public – Monaco), Dominic Artis (Cholet), Markis McDuffie (Dijon) et Tres Tinkle (Le Mans).

Remplaçants : Ronald March (Roanne), Matt Morgan (Le Mans), Mbaye Ndiaye (Blois), Dominik Olejniczak (Gravelines-Dunkerque), James Palmer Jr (Bourg-en-Bresse), Desi Rodriguez (Limoges) et Tremont Waters (Boulogne-Levallois).

Coach : Laurent Vila (Cholet)

Assistant : Julien Mahé (Saint-Quentin)