Pro B : Nancy, sacré champion, accède en Betclic Elite

Cinq après après sa descente, le SLUC Nancy va faire son retour dans l'élite du basket français ! Le club lorrain a assuré sa montée directe en terminant premier de la saison régulière à l'issue de la 34eme et dernière journée de Pro B ce vendredi. Les Nancéiens devaient battre Chalon dans leur antre de Gentilly devant plus de 6000 supporters pour ne pas avoir à se préoccuper du résultat du deuxième, St-Chamond. Et les Couguars n'ont pas tremblé, l'emportant 76-56 contre l'Elan. Si la première mi-temps a été délicate (39-39), notamment au rebond, le SLUC a ensuite marché sur son adversaire au retour des vestiaires, remportant le troisième quart 22-11 et le dernier 15-6. Elu MVP de la saison, Stéphane Gombauld a porté son équipe sur ses épaules, avec 30 points et 10 rebonds au compteur. Caleb Walker (18pts, 5rbds, 5pds) et Anthony Labanca (13pts) n'ont pas été en reste pour permettre au SLUC de décrocher sa 26eme victoire de la saison.

Deuxième titre de Pro B pour Nancy

Une saison où le club lorrain a longtemps eu le rôle de chasseur, derrière St-Chamond, Blois ou encore Chalon en début de saison. Mais grâce à une incroyable série de treize victoires de suite en avril-mai, le SLUC (également finaliste de la Leaders Cup mais battu par Evreux) s'est rapproché du leader St-Chamond (battu à l'aller et au retour par Nancy) et a fini par prendre la tête du classement le 3 mai dernier, à deux journées de la fin. Nancy remporte le deuxième titre de Pro B de son histoire, après celui de 1994 qui avait marqué le début d'une formidable aventure, ponctuée d'une victoire en Coupe Korac en 2002 et de deux titres de champion de France en 2008 et 2011. Le SLUC avait ensuite connu des saisons compliquées et avait fini par descendre en 2017. Christian Monschau et François Perronnet se sont ensuite succédé sur le banc en Pro B, avec pour résultat un quart de finale en 2018 et 2019, une troisième place en 2020 avant l'arrêt pour cause de covid et une demi-finale en 2021. Et c'est finalement sous les ordres de Sylvain Lautié, déjà coach de Nancy entre 2001 et 2004, que le SLUC retrouve l'élite. Les équipes classées de la deuxième à la neuvième place dans ce championnat de Pro B vont quant à elles se disputer l'autre ticket pour la Betclic Elite dans les prochaines semaines. Tours et Rouen sont quant à eux relégués en Nationale 1.



Les quarts de finale de Pro B

St-Chamond (2) - Alliance Sport Alsace (9)

St-Quentin (3) - Vichy-Clermont (8)

Blois (4) - Chalon (7)

Evreux (5) - Antibes (6)