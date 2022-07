Pau-Lacq-Orthez : Le club maintenu en Betclic Elite !

@EBPLO jouera l’an prochain en Betclic élite @LNBofficiel la saison prochaine. Décision de la chambre d’appel de la @ffbasketball. Merci Eat4good et Beautysane.

— Thierry Braillard (@Th_Braillard) July 25, 2022

De nombreux joueurs à recruter

C'est une sorte de buzzer beater que Pau-Lacq-Orthez vient de réaliser. En effet,, grâce à l'arrivée d'un nouvel actionnaire principal « Eat 4 Good. » Ces derniers jours, la société française a racheté les parts de du fonds d'investissements US Counterpointe Sports Group (CSG) et a ainsi pu sauver la formation qui compte neuf titres de champion de France. Ce lundi, la chambre d'appel de la Fédération française de basket (FFBB) a validé ce nouveau projet et a accepté le réengagement de l'Elan Béarnais en première division. « C'est avec un immense plaisir queLa préparation de cette prochaine saison va enfin pouvoir débuter et va permettre à l'ensemble du club de se tourner vers l'avenir », a depuis réagi Pau-Lacq-Orthez, via un communiqué.« Au regard des récentes évolutions du dossier et des garanties apportées quant à la continuité d'exploitation du club,, peut-on par ailleurs lire dans un communiqué de la FFBB. Elle a également saisi le conseil supérieur de gestion de la LNB qui devra procéder à la validation du budget et à l'encadrement de la masse salariale du club pour la saison 2022-2023. » D'après L'Equipe, le budget du club devrait être cette saison de cinq millions d'euros, contre 7,8 l'an dernier. Désormais, Eric Bartecheky, qui devrait être maintenu, et son staff vont devoir rapidement se mettre au travail et former un effectif. Car,, à savoir l'arrière Gérald Ayayi, l'ailier Giovan Oniangue et le pivot Vitalis Chikoko.