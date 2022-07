NBA : TJ Parker dans le staff de Milwaukee le temps de la Summer League

TJ Parker : "La NBA reste dans un coin de ma tête"

La saison terminée, la plupart des entraîneurs vont s'offrir quelques semaines de vacances. Pas TJ Parker (38 ans). Fraîchement auréolé de son deuxième titre de champion de France consécutif (le troisième de suite pour son club),, traditionnelle période durant l'intersaison de NBA qui consiste pour les franchises de la grande ligue à se rassembler pour tester de multiples compositions d'équipes différentes de celle de la saison régulière., sacrés champions la saison dernière avant que Golden State ne remettent les pendules à l'heure cette année."J'ai été invité pour faire la Summer League avec les Milwaukee Bucks. Je vais coacher la Summer League et je vais rester comme assistant avec les Milwaukee Bucks. Je pars demain (vendredi) et je vais rester cinq jours à Milwaukee pour mettre des systèmes en place, en défense comme en attaque. Et ensuite, on part dix jours à Las Vegas pour la Summer League", a révélé jeudi soir lors de l'émission le Super Moscato Show sur RMC le frère de Tony Parker, désormais lié à l'ASVEL jusqu'en 2024 après avoir prolongé son contrat de trois ans au lendemain de ce nouveau titre. Lors de cette même intervention,(ou en université) dans ce pays qu'il connaît très bien. "Bien sûr que c'est un rêve d'aller un jour en NBA. On a cette double culture. Mon père est de Chicago. Moi, j'ai fait mes études aux Etats-Unis et j'ai joué dans la Big Ten, même en collège basket-ball. Ca reste dans un coin de ma tête le basket universitaire et la NBA." TJ Parker en prendra le pouls durant la Summer League.