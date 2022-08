Nanterre : Jackson va pallier l'absence de Pinault

Nouvelle arrivée au club cette saison, avec la signature d'@edwinjackson11 en pigiste médical. Après une saison passée sous nos couleurs en 2008/09, Edwin revient nous donner de la force en l'absence de Bastien ces prochaines semaines ! 💪💪💪

Welcome back Edwin 🤗💚#WeAreJSF pic.twitter.com/HebQYxuLf6



— Nanterre 92 (@Nanterre92) August 25, 2022

Jackson : « Je souhaite aider l'équipe à bien commencer l’année »

Treize ans après, Edwin Jackson fait son retour à Nanterre. Membre de l’effectif du club francilien à l’occasion de la saison 2008-2009, durant laquelle il avait alors été prêté par l’ASVEL, le natif de Pau va une nouvelle fois porter le maillot vert à l’occasion des prochaines semaines. En effet, le club entraîné par Pascal Donnadieu a besoin de renfort de manière temporaire en raison de la blessure de son capitaine Bastien Pinault. Victime d’une fracture à une main, l’arrière de 28 ans sera absent entre six et huit semaines, laissant un vide dans l’effectif nanterrien pour le début de saison de Betclic Elite, que le club francilien débutera le 24 septembre prochain avec la réception du vice-champion de France, Monaco. Afin de pallier cette absence, Nanterre a donc fait appel à Edwin Jackson dans un rôle de pigiste médical jusqu’au complet rétablissement de Bastien Pinault.Revenu à l’ASVEL au début de la saison 2019-2020, l’arrière international français (54 sélections) n’est finalement resté à Villeurbanne que six mois. En manque de temps de jeu, il a été prêté aux Estudiantes Madrid avant de signer définitivement pour le club espagnol. Désormais libre de tout engagement, Edwin Jackson a accepté de donner un coup de main à Nanterre pour le début de saison. « Je suis ravi de revenir dans un club qui m'a beaucoup aidé à mes débuts. Et aujourd'hui j'espère pouvoir rendre la pareille en remédiant à l'absence de Bastien Pinault, a confié le natif de Pau dans un communiqué publié sur le compte officiel Twitter du club francilien. Je souhaite aider l'équipe à bien commencer l'année et à être la plus compétitive possible. » Après avoir joué en Espagne, en Chine ou en core au Monténégro, Edwin Jackson va pouvoir apporter son expérience et son vécu à Nanterre pour quelques semaines.