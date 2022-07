Monaco : Obradovic prolonge de trois saisons

Beaucoup de départ, mais pas encore d'arrivées

Pour tous les observateurs, il est la raison principale pour laquelle Monaco s'est redressé après un début de saison mitigé. Sasa Obradovic a fait son retour sur le banc de la Roca Team à la mi-décembre 2021, après l'avoir quitté en 2020 pour l'Etoile Rouge de Belgrade, après un an sur le Rocher. Et il va rester pour encore trois saisons supplémentaires, comme l'a annoncé le club quart de finaliste de l'Euroligue et finaliste du championnat de France ce lundi. Pour la saison prochaine, le coach serbe de 53 ans fixe déjà de gros objectifs. "Les ambitions seront encore plus élevées que lors de la précédente saison, et on ne doit pas s’en cacher, bien au contraire.", explique-t-il. Trois fois finaliste du championnat de France depuis 2018, Monaco espère enfin aller au bout la saison prochaine, mais si l'ASVEL sera encore un adversaire redoutable.Sasa Obradovic estime d'ailleurs que cette rivalité entre son club et celui de Tony Parker ne peut faire que du bien au basket français, qui a une bien meilleure image sur le plan européen. "La France est reconnue au niveau international avec de très bons joueurs NBA mais aussi pour sa capacité à figurer parmi les meilleures sélections mondiales. Maintenant l’Asvel et Monaco s’installent au plus haut niveau européen avec l’Euroligue, et veulent bâtir de sérieux projets. Ça ne fera que grandir d’année en année. Notre défi sera de répondre présent, mais aussi d’avoir l’ambition de franchir des paliers. Nous bâtissons un effectif pour conserver ce standing européen acquis cette année.", reconnait Obradovic. A ce jour, l'ASM n'a pas encore annoncé de recrues pour la saison prochaine, mais on parle avec insistance de l'arrivée du MVP des finales de Betclic Elite Elie Okobo, en provenance de l'ASVEL. Rob Gray, Danilo Andjusic, Paris Lee, Wilfried Yeguete et Jerry Boutsiele ont quant à eux déjà fait leurs valises.