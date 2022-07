Monaco : Mike James prolonge pour deux ans

✍️ 𝐌𝐢𝐤𝐞 𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 poursuit l’aventure avec la #RocaTeam ✅ Le meneur américain prolonge de 𝖽𝖾𝗎𝗑 𝗌𝖺𝗂𝗌𝗈𝗇𝗌 en Principauté 🇲🇨

James, symbole de l’ambition de Monaco

Mike James et Monaco, l’histoire est loin d’être terminée. Arrivé au sein de l’effectif de la « Roca Team » en septembre dernier, après avoir rompu son contrat avec le CSKA Moscou, avec un engagement portant uniquement sur la saison 2021-2022, le natif de Portland a été un leader du club monégasque vice-champion de France et éliminé aux portes du Final Four de l’Euroligue un an après avoir remporté l’Eurocoupe. Avec une ligne de statistiques à 16,4 points, 3,2 rebonds, 5,8 passes décisives et 1,2 interceptions par match en 38 rencontres disputées en Euroligue, Mike James s’est fait un peu plus remarqué sur la scène continentale et son avenir sous les ordres de Sasa Obradovic était tout sauf certain malgré les renforts annoncés pour le club de la Principauté, dont Elie Okobo voire Adrien Moerman. Toutefois, les dirigeants de l’AS Monaco ont trouvé les arguments pour faire la différence.En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, la « Roca Team » a confirmé ce jeudi que Mike James, « leader naturel de l’équipe », allait rester dans ses rangs. Le meneur américain a apposé sa signature sur un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024. « Convaincu par le projet asémiste, et du recrutement qui s’annonce, Mike James veut viser encore plus haut pour la saison à venir avec la ferme intention d’atteindre le Final Four de l’Euroligue, et de remporter le titre de champion de France », annonce le club monégasque dans ce même communiqué. L’ASM entend ainsi continuer de tenir la dragée haute en Betclic Elite à l’ASVEL, qui a attiré Nando de Colo ou encore Amine Noua, malgré le départ de Paris Lee pour le Panathinaikos. De plus, après une première expérience réussie en Euroligue, la « Roca Team » ne compte pas d’arrêter en si bon chemin la saison prochaine.