Monaco : Changement de président

Objectif champion !

Changement de président à l’AS Monaco ! Aleksej Fedoricsev est le nouvel homme fort du club de la Principauté, succédant à Sergey Dyadechko. Âgé de 66 ans, le milliardaire russe, ancien propriétaire des clubs de football du Dynamo Moscou et du FC Rostov, est le propriétaire de Fedcom (société de négoce spécialisée dans la vente d'engrais), le sponsor maillot du club. Il succède au milliardaire ukrainien de 50 ans, ancien banquier d’affaires et mécène du club depuis 2013 et président depuis 2015. Aleksej Fedoricsev détient désormais 46,4% des actions de la Société AS Monaco Basketball S.A.M, faisant de Fedcom son actionnaire majoritaire. « Depuis que Sergey Dyadechko m’a proposé de rejoindre l’aventure Roca Team, mon cœur est au basketball monégasque !Je suis très fier de continuer à soutenir les couleurs rouge et blanches que je porte depuis plus de 30 ans et de succéder au Président Dyadechko pour écrire les prochaines pages de l’histoire du Club », a réagi le nouveau président sur le site du club.« Je savais que ce jour-là arriverait : la Roca Team est un peu comme mon cinquième enfant. Et aujourd’hui, c’est comme si cet enfant à qui j’aurais donné tout ce que je pouvais prenait son envol pour devenir un grand. Quand on crée un projet, qu’on le développe et qu’il grandit si vite et si bien, on sait qu’il y aura des lendemains magnifiques. Je remercie Aleksej Fedoricsev d’avoir l’envie et l’enthousiasme qu’il faut pour continuer d’accompagner cette épopée. », a réagi de son côté, Sergey Dyadechko, qui reste toutefois vice-président.Son successeur aura deux objectifs principaux cette saison : finir dans le Top 8 de l’Euroligue pour y rester la saison prochaine et décroche un premier titre de champion de France.