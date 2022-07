Monaco : Brown III s'engage pour deux saisons

✔️ L’AS Monaco Basket s’offre les services de 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐁𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐈𝐈𝐈 pour 2 saisons 🔥 L’intérieur américain apportera ses qualités physiques et défensives à la raquette monégasque 💪

Sa première interview avec la #RocaTeam👇https://t.co/HoBYVRhr0N pic.twitter.com/vdpAYkHTqT



— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 17, 2022

Brown : « Le club se donne les moyens d’y croire »

La construction de l’effectif 2022-2023 continue du côté de Monaco. Alors que des joueurs tels Rob Gray, Danilo Andjusic, Paris Lee ou encore Jerry Boutsiele ont décidé de pas prolonger l’aventure avec la « Roca Team » après la défaite lors des finales de Betclic Elite face à l’ASVEL, le club de la Principauté a confirmé ce dimanche l’arrivée d’une troisième recrue phare. En effet, après avoir attiré Elie Okobo en provenance de l’ASVEL puis Jordan Loyd, qui évoluait récemment au Zenit Saint-Pétersbourg, c’est un ailier-fort américain qui va rejoindre l’effectif dirigé par Sasa Obradovic, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2025. Joueur de l’Unics Kazan depuis 2020, club avec lequel il s’est incliné en finale de l’Eurocoupe en avril 2021 face à… Monaco, John Brown III a décidé de se relancer en Principauté après avoir terminé la saison passée sous les couleurs du club italien de Brescia, conséquence de l’exclusion du club russe des compétitions continentales.A l’image d’Elie Okobo et de Jordan Loyd, le natif de Jacksonville a apposé sa signature sur un contrat de deux ans avec Monaco, qui confirme ses ambitions autant hexagonales qu’européennes pour la saison à venir. Un choix que John Brown III justifie par l’ambition montrée par la « Roca Team ». « D’un point de vue basket, j’ai rejoint Monaco car le projet est ambitieux, et le club se donne les moyens d’y croire en mettant les ingrédients nécessaires pour atteindre ses objectifs », a confié l’Américain dans un entretien accordé au site officiel du club monégasque. « Je veux encore m’améliorer, franchir des paliers, et tout faire pour laisser une trace de moi à Monaco, a ajouté John Brown III. Je ne suis pas un gars qui va être flamboyant et marquer non-stop, et ce ne sera pas mon rôle. Mais je veux faire toutes les choses autour de ça qui nous emmèneront vers la victoire. Et collectivement je veux gagner des titres, comme l’ensemble de mes coéquipiers. Je ferai mon job, et je ferai tout pour gagner. »