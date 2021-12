LNB : La Betclic Elite arrive sur beIN SPORTS !

Dès le 27 décembre prochain, beIN SPORTS France proposera ainsi à ses abonnés l’Affiche premium de chaque journée de championnat en saison régulière (ainsi qu’une seconde affiche, dès que la programmation le permettra), mais aussi les principaux matchs des playoffs et l’intégralité des finales. beIN SPORTS diffusera également, en exclusivité, le All Star Game qui se tiendra le 29 décembre prochain à l’Accor Arena.

Déjà diffuseur de la NBA et de la WNBA, beIN SPORTS vient ainsi compléter son offre basketball et enrichit à l’occasion son catalogue omnisport premium. La diffusion de ce championnat vient aussi consolider l’offre de compétitions domestiques proposées par la chaîne. Côté antenne, les fans de la discipline auront le plaisir de retrouver les emblématiques journalistes et consultants qui officient déjà sur le championnat américain. Les plus grandes affiches seront commentées sur site, au plus près des parquets. L’ensemble des informations et images fortes du championnat seront également disponibles sur le site et les réseaux sociaux de beIN SPORTS France.

Les abonnés et fans pourront réagir via #LNBextra. Une excellente nouvelle pour la LNB qui, au travers de cet accord, va permettre à ses fans et passionnés de retrouver les plus belles rencontres du championnat sur les écrans, offrant ainsi une visibilité plus large aux acteurs et aux partenaires de la discipline. La première rencontre programmée sur les antennes de beIN SPORTS sera la rencontre choc LDLC ASVEL, présidé par Tony PARKER contre le Limoges CSP, coaché par Massimo CANCELLIERI, le lundi 27 décembre à 20h sur beIN SPORTS 1.