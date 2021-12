Limoges : Lang absent quatre semaines

Lang manquera la venue de l'ASVEL



Touché à la cheville lors du dernier match contre Fos-Provence, Nicolas Lang sera indisponible pour une durée estimée à environ 4 semaines.

L'ensemble du club lui souhaite un bon rétablissement et de bonnes fêtes de fin d’année 🙏 pic.twitter.com/Gthw3KvHYf



— Limoges CSP (@limogescsp) December 24, 2021

Coup dur pour Limoges en ce jour de réveillon de Noël.L'arrière international du CSP, auteur de 5 points, 4 passes et 1 rebond face aux Provençaux en 23 minutes de jeu avant de devoir abandonner ses coéquipiers lors de cette rencontre remportée sur le score de 75-67 par les Limougeauds,"L'ensemble du club lui souhaite un bon rétablissement et de bonnes fêtes de fin d'année", ajoute sur Twitter le CSP Limoges, septième du championnat à mi-parcours, qui devra débuter l'année 2022 sans sa gâchette maison.Lang, qui avait admis récemment dans le cadre du podcast d'Ouest France Crossover jouer le meilleur basket de sa carrière ("C'est surtout parce que l'on voit les stats. Il y a d'autres périodes de ma carrière où j'ai très bien joué au basket, mais en étant moins responsabilisé parfois et en ayant moins de temps de jeu, du coup, c'était peut-être un peu moins voyant") est en effet: à domicile contre Paris (8 janvier) et Pau-Lacq-Orthez (22 janvier) et en déplacement à Strasbourg (15 janvier). Si l'ancien joueur de la SIG n'est pas rétabli d'ici à février, il manquera également la rencontre du 29 janvier prochain (18eme journée de Betclic Elite) face à Gravelines-Dunkerque dans le Nord. Une mauvaise nouvelle pour(cinq sur six avec la qualification en Coupe de France aux dépens de Chartres).