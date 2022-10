Le Mans : Tarpey ne rejouera plus en 2022

Au moins treize matchs manqués

Coup dur pour le MSB, qui réussit un excellent début de saison en Betclic Elite. Le club manceau, qui a remporté quatre de ses cinq premiers matchs de la saison, sera privé jusqu’à la fin de l’année 2022 de son ailier international français de 28 ans Terry Tarpey, comme il l’a annoncé ce lundi dans un communiqué. « Terry Tarpey s’est blessé à la main samedi soir lors du match face aux Metropolitans 92, comptant pour la 5ème journée de Betclic Elite. Après des premiers examens médicaux réalisés dans le week-end, le diagnostic a été confirmé ce lundi après-midi :Terry Tarpey sera opéré ce vendredi au Mans par le Docteur Roméo Ménard, avant d’entamer sa rééducation. Son indisponibilité est aujourd’hui estimée jusqu’à la fin de l’année civile. » Le natif de Poissy, arrivé au club en 2017, réussissait un début de saison très prometteur, puisqu’il a tournait à 8,2 points, 3 rebonds et 4,4 passes de moyenne en cinq matchs et 21,5 minutes de jeu.Terry Tarpey était sur la lancée de son bel Euro avec l'équipe de France, où il a décroché la médaille d'argent. Arrivé sur la pointe des pieds en bleu, et pas sûr de faire partie de la liste définitive pour disputer la compétition, l'ailier aux désormais 21 sélections a su se faire sa place, prenant même celle de joueurs NBA ou Euroligue et décrochant 22 minutes de temps de jeu lors de la finale contre l'Espagne (4pts, 9rbds, 2pds)., comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2023. Vincent Collet devrait annoncer prochainement le nom de son remplacement dans le groupe de 12