La SIG Strasbourg dévoile le nom de son nouvel entraîneur

Un Italien en remplace en autre. La semaine passée, Strasbourg a été éliminé en quart de finale des play-offs de Betclic Elite face à Monaco. Après cette sortie, Luca Bianchi a quitté ses fonctions. Ce lundi, la SIG a annoncé la nomination de Massimo Cancellieri pour lui succéder. L’ancien entraîneur de Limoges était l’assistant de Bianchi à l’Olimpia Milan. Sur le site officiel du club, Cancellieri a fait part de son excitation de rejoindre ce « club historique ».

Cancellieri veut « écrire un chapitre dans l’histoire de la SIG Strasbourg »

« Être entraîneur de la SIG Strasbourg signifie beaucoup pour moi et représente un pas vers le haut niveau. Ça fait beaucoup d’années que je suis Strasbourg et son évolution et je suis ravi de faire partie de ce club historique. Je viens en voulant démonter ma passion pour le basket et je veux que ça se ressente dans l’identité de l’équipe, mais également de tout le monde autour du club. J’ai envie d’écrire un chapitre dans l’histoire de la SIG Strasbourg dans lequel, à la fin, je pourrai y apposer ma signature. Prendre la suite de Luca est un honneur pour moi. Je veux continuer le bon travail qu’il a accompli la saison passée »