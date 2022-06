Gravelines-Dunkerque : JaJuan Johnson signe pour une saison

𝐉𝐚𝐣𝐮𝐚𝐧 𝐉𝐎𝐇𝐍𝐒𝐎𝐍, 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 ! 🏴‍☠️

Un renfort de taille

Après avoir foncé sur Matthieu Gauzin (meneur), Gravelines-Dunkerque se renforce à l’intérieur. Le BCM informe ce samedi avoir bouclé l’arrivée de JaJuan Johnson pour la saison à venir. Culminant à 2,07m, l’Américain de 33 ans peut jouer comme ailier fort ou pivot et apportera du poids dans la raquette. C’est un joueur d’expérience qui débarque dans les Hauts-de-France.lors de laquelle il a été choisi en 27eme position par les Nets avant d’être envoyé à Boston, Johnson n’a pas su faire son trou en NBA et a rejoint l’Europe en 2013. Il a ensuite connu plusieurs expériences sur le Vieux Continent : en Italie, en Turquie, en Russie ou encore en Allemagne. Au sortir d’un exercice 2020-2021 avec le Bayern Munich où il a pu jouer l’Euroligue, Johnson a rejoint les Turk Telecom Ankara. Il aura dressé des statistiques moyennes de 10,5 points et 4,8 rebonds avec le club turc la saison dernière.Le club maritime était déjà tout proche d’enrôler le natif d’Indianapolis l’été dernier avant qu’il ne file en Turquie. Ce n’était que partie remise pour Olivier Bourgain.Il dispose d’une grande expérience européenne. En dehors du terrain, on sait que c’est un mec en or. C’est vraiment un bonheur d’attirer un joueur de sa qualité. On est très heureux qu’il ait choisi le BCM », s’est félicité le directeur sportif du BCM dans le communiqué du club. Gravelines-Dunkerque misera beaucoup sur JaJuan Johnson dans l’espoir de faire mieux que la saison écoulée (12eme) en Betclic Elite.