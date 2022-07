Dijon : Rousselle revient en France lui aussi

Le retour au pays est à la mode chez les internationaux français ! Alors que Nando de Colo a signé à l’ASVEL, que Joffrey Lauvergne devrait le rejoindre, et qu’Adrien Moerman est attendu du côté de Monaco, c’est Jonathan Rousselle qui revient dans le championnat de France, en signant pour les deux prochaines saisons à Dijon. Le meneur de 32 ans, passé par Gravelines, Boulogne-sur-Mer, Cholet et Limoges, évoluait à Bilbao depuis 2019. « J’ai hâte de rencontrer les supporters et de vivre un match au Palais. Je suis très heureux de pouvoir prendre part à l’évolution positive du club et de découvrir une nouvelle région que l’on m’a vivement recommandé », a réagi celui qui a porté à 7 reprises le maillot de l’équipe de France (32 points) entre 2018 et 2020. Avec Bilbao, qui a fini 9eme du championnat d’Espagne cette saison, Rousselle a tourné à 5,5 points et 2,4 passes de moyenne en 30 matchs, des statistiques en baisse par rapport à la saison passée (10pts, 4,2pds).

Rousselle était capitaine de Bilbao

« Jonathan est un joueur et un homme de projet qui aime se stabiliser dans les clubs où il évolue. Il apportera à la JDA version 2022-2023 sa mentalité, sa maturité, sa lecture du jeu ainsi que son leadership, lui qui était encore capitaine de Bilbao ces dernières saisons. Nous souhaitions une doublette complémentaire et expérimentée sur le poste 1 mais aussi un joueur capable d’évoluer aux côtés de David Holston et d’endosser des responsabilités comme il a su le faire durant sa carrière. La JDA Bourgogne Dijon se félicite de pouvoir compter sur Jonathan et lui souhaite de s’épanouir pleinement au sein de notre projet », a déclaré Fabien Romeyer, le directeur sportif de la JDA, éliminée en demi-finale de Betclic Elite par le futur champion, l’ASVEL. Si Jonathan Rousselle est la première recrue estivale du club bourguignon, Jacques Alingue et Robin Ducote ont d’ores et déjà prolongé leur contrat.