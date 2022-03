Bourg : Norris Cole, pigiste médical

Cole qualifié pour affronter... Monaco ?



Norris Cole (33 ans, 1,88m) avait connu la Jeep Elite, il va découvrir la Betclic Elite, nouvelle appellation de notre championnat.Tout juste libéré (il l'a été ce lundi) par le club espagnol de l'Unicaja Malaga, où il avait atterri en début de saison,Privé d'Erik Mika, absent depuis la mi-novembre en raison d'une blessure à un poignet, la JLB a annoncé ce lundi que Cole allait le remplacer en qualité de joker médical.« La date de qualification pour les nouveaux joueurs en Eurocup passée, nous aurons donc uniquement le plaisir de le voir évoluer dans les compétitions hexagonales », s'est réjouit la "Jeu" dans un communiqué, où le club burgien, actuellement dixième du classement, précise qu'il, l'un des anciens clubs français de celui qui avait décroché le doublé Coupe de France et titre de champion de France l'année dernière avec l'ASVEL. "Le club s'attelle dès à présent pour sa qualification en Coupe de France ce week-end".Depuis son arrivée à Malaga, Cole tournait à 13,3 points, 1,2 rebonds et 4,2 passes de moyenne par match. Nul doute que l'expérience de l'ancien Villeurbannais et Monégasque pourrait grandement aider les Bressans, toujours en course pour les play-offs, à valider leur billet sur la fin de la saison régulière.Quelle pioche !