Bourg-en-Bresse : Fin de parcours pour Laurent Legname

La JL BOURG BASKET annonce la suspension de Laurent Legname de ses fonctions à compter de ce jour.



Le club n’entend pas communiquer davantage à ce stade. pic.twitter.com/TJR3Luhx0v



Legname paie des résultats insuffisants

La greffe Laurent Legname n’a finalement pas pris. Après six saisons sur le banc de Dijon, le technicien de 44 ans avait décidé de donner une nouvelle direction à sa carrière. Alors que Savo Vucevic a quitté le poste d’entraîneur de Bourg-en-Bresse après un mandat de cinq saisons, Laurent Legname a accepté le défi et avait pour objectif de faire progresser le club bressan, qui avait terminé la saison passée à la cinquième place du championnat après avoir été éliminé lors du Top 16 de l’Eurocoupe. Pour rejoindre la JL Bourg avec un contrat de trois ans, le natif d’Hyères avait activé une option de son contrat avec Dijon pour partir à un an de la fin de son engagement. Mais rien ne s’est passé comme Laurent Legname aurait pu l’espérer et son passage dans la Bresse s’achève de manière prématurée.En effet, par l’intermédiaire d’un message publié sur son compte Twitter officiel, le club de Bourg-en-Bresse a confirmé la mise à l’écart de son entraîneur. « La JL Bourg Basket annonce la suspension de Laurent Legname de ses fonctions à compter de ce jour, est-il annoncé. Le club n’entend pas communique davantage à ce stade. » Une décision qui intervient alors que Bourg-en-Bresse, éliminé dès la phase de groupes de l’Eurocoupe avec six victoires pour douze défaites, pointe à la 11eme place du classement de la Betclic Elite. Avec un bilan de 14 victoires pour 16 défaites, la JL Bourg compte deux victoires de retard sur Le Mans, actuel dernier qualifié pour les play-offs et qui compte un match en moins. Alors qu’il reste quatre matchs à disputer dans cette saison régulière, les dirigeants de Bourg-en-Bresse ont opté pour l’électrochoc afin de tenter de sauver une saison bien compliquée.