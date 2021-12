Boulogne-Levallois : Crocker débarque

Les Metropolitans carburent en tête du classement



L'Américain Tony Crocker (Poste 3, 1m98, 34ans) rejoint les Metropolitans 92 pour une durée de trois mois, en tant que pigiste médical de Jordan McRae !

Tony Crocker (34 ans, 1,98m) enchaîne les piges. Après deux mois passés à Strasbourg, où il avait remplacé l'ailier américain Jarell Eddie, blessé au dos en octobre dernier alors qu'il avait rejoint la SIG à l'intersaison et qui n'aurait pas dû rejouer avant Noël à en croire les premiers diagnostics,Eddie (recrue majeure de l'été du club strasbourgeois) finalement déjà sur pied, l'ailier américain a bouclé dimanche en marge de la venue de Monaco (victoire 99-90 de la SIG) sa pige en Alsace. Il n'est toutefois pas resté bien longtemps en inactivité dans la mesure où à peine parti de Strasbourg,L'ancien joueur du Khimki Moscou, aligné à huit reprises en Betclic Elite avec Strasbourg au cours de sa pige alsacienne et qui tournait à 10,6 points, 3,4 rebonds et 8,9 d'évaluation (il avait également disputé quatre matchs de Ligue des Champions, pour une moyenne de 8 points, 3,5 passes et 3,8 rebonds), a été enrôlé par le leader du championnat pour pallier l'absence d'un autre Américain Jordan McRae, sacré champion de NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2016.Le joueur formé à l'université d'Oklahoma pose ses valises au sein d'une équipe francilienne qui n'a perdu qu'une seule rencontre depuis le début de saison (pour dix victoires), le 2 octobre dernier au Mans lors de la première journée de championnat.Le week-end dernier, les nouveaux coéquipiers de Crocker n'avaient laissé aucune chance (98-73) à Fos-sur-Mer sur le parquet des Provençaux. Ce week-end, les Metropolitans et leur nouvelle recrue accueilleront le quatrième du classement Pau-Lacq-Orthez.