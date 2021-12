Betclic Elite : Trois rencontres de Nanterre reportées

« Plusieurs joueurs ont vu apparaître des symptômes »

Le basket n'est donc pas épargné non plus par la pandémie de coronavirus. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, le club de Nanterre, pensionnaire de Betclic Elite, a annoncé le report de ses trois prochains matchs de championnat de France de basket, programmés respectivement les 19, 23 et 26 décembre prochains. En effet, l'effectif de la formation française comporte actuellement plusieurs cas de Covid-19.Ce sont pas moins de six cas positifs qui ont ainsi d'ores et déjà été recensés, et plus précisément un total de cinq joueurs ainsi que l'entraîneur adjoint Philippe Da Silva. Par conséquent, cela a donc motivé la Ligue nationale de basket (LNB) à prendre une telle décision. Si les différents reports sont donc d'ores et déjà actés, en revanche, aucune décision quant à une potentielle future nouvelle date n'a, pour le moment, été communiquée.Dans son fameux communiqué, Nanterre indique ainsi notamment : « Ce mercredi 15 décembre, Philippe Da Silva a effectué un test de contrôle après l’apparition de symptômes dans la nuit de mardi à mercredi, ce test ayant révélé que Philippe était positif à la covid-19, devant ainsi observer une période d’isolement de 10 jours., une session de tests pour l’ensemble du staff et des joueurs du Club des Hauts-de-Seine, ces tests n’ayant révélé aucun autre cas positif au sein du club. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs joueurs ont vu apparaître des symptômes. Nanterre 92 a ainsi organisé une nouvelle session ce vendredi matin, dont 5 joueurs professionnels sont ressortis positifs, ainsi qu’un entraineur du Centre de Formation. Les cas positifs ont immédiatement été placés en isolement et le club a décidé d’annuler tous les prochains entrainements de l’effectif pro et du Centre de Formation. »