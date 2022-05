Betclic Elite (Quarts de finale retour) : Monaco égalise face à Strasbourg, Pau-Lacq-Orthez dans le dernier carré

😱 ÉGALISATION PUIS GAME WINNER 😱



LA FIN DE MATCH LA PLUS INCROYABLE DE LA SAISON !#PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/t7lSjgxhZy — LNB (@LNBofficiel) May 28, 2022

Pau-Lacq-Orthez met fin à la saison de Boulogne-Levallois

BASKET - BETCLIC ELITE / QUARTS DE FINALE RETOUR

Vendredi 27 mai 2022

Samedi 28 mai 2022

MATCHS D’APPUI

Dimanche 29 mai 2022

Lundi 30 mai 2022

Monaco n’a pas encore dit son dernier mot. Surprise sur son parquet par Limoges au match aller, la « Roca Team » a fait preuve de caractère pour rester en vie dans les play-offs de Betclic Elite. Une rencontre que le club de la Principauté a bien démarré, menant de huit points dès le premier quart-temps mais la SIG a mieux fini ces dix minutes pour virer en tête avec deux longueurs d’avance. L’indécision a été totale durant un deuxième quart-temps qui a vu un temps les coéquipiers de John Roberson (25 points, 5 passes) faire la course en tête. Toutefois, au jeu des lancers francs juste avant la pause, Monaco a fait son retard pour retrouver son vestiaire avec un score de parité. Les Alsaciens, une fois revenu sur le parquet du Rhénus, ont pris le contrôle des opérations mais sans prendre plus de huit points d’avance. Au bord de l’élimination, les coéquipiers d’un précieux Mike James (30 points, 6 passes) ont tenu bon pour ne pas sombrer et arracher in extremis la prolongation. C’est ce même Mike James qui, à la dernière seconde, offre la victoire à Monaco (95-97 ap), qui recevra Strasbourg ce lundi pour un match d’appui qui s’annonce bouillant.Longtemps en tête de la saison régulière, Boulogne-Levallois n’ira pas plus loin que les quarts de finale des play-offs. Battus sur leur parquet au match aller par Pau-Lacq-Orthez, les Metropolitans n’ont pas su inverser la tendance dans le Béarn. Les Palois ont fait la course en tête d’entrée pour conclure le premier quart-temps avec une avance de six longueurs. Mais les Franciliens, sous l’impulsion de Vince Hunter (23 points, 9 rebonds), ont tenu bon pour ne pas rester au-dessus de la barre des dix points d’avance, atteinte au tout début du deuxième quart-temps, qui a finalement vu les deux équipes se neutraliser. A nouveau menés de onze longueurs au retour sur le parquet, les joueurs de Vincent Collet ont répondu avec un 12-0 pour passer devant au tableau d’affichage pour la première… et seule fois du match avec un petit point d’avance. A partir de là, l’Elan Béarnais a repris la main pour ne plus la lâcher. Grâce notamment à Brandon Jefferson (28 points, 5 passes) et Jérémy Leloup (21 points, 6 rebonds), Pau-Lacq-Orthez n’a pas cédé et s’impose de dix points (81-71) pour valider son billet pour le dernier carré, une première depuis pas moins de seize ans.Cholet (8) -: 66-82 >>> Une victoire partout dans la série- Dijon (5) : 70-68 >>> Dijon qualifié (2-0)- Boulogne-Levallois (6) : 81-71 >>> Pau-Lacq-Orthez qualifié (2-0)Strasbourg (7) -: 95-97 (ap) >>> Une victoire partout dans la sérieASVEL (1) - Cholet (8)Monaco (2) - Strasbourg (7)