Betclic Elite (Quarts de finale retour) : L'ASVEL obtient un match d'appui, Dijon file en demi-finales

BASKET - BETCLIC ELITE / QUARTS DE FINALE RETOUR

Vendredi 27 mai 2022

Samedi 28 mai 2022

L’ASVEL reste accrochée à son titre de champion de France. Surpris sur leur parquet à l’aller, les Rhodaniens ont égalisé à une victoire partout lors de leur déplacement à Cholet. Emmenés par Dominic Artis (14 points), les Choletais ont fait la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps avant de compter jusqu’à onze points d’avance au cœur du deuxième quart-temps. Les Rhodaniens ont alors commencé à réagir avec un 13-2 pour revenir à hauteur du CB, qui a toutefois mieux fini pour atteindre la pause avec une marge de cinq points. Plus défensif, le troisième quart-temps a vu l’ASVEL inverser la tendance mais sans creuser l’écart au tableau d’affichage, étant à égalité avec les Choletais à dix minutes du terme de la rencontre. Les joueurs de T.J. Parker, sous l’impulsion d’Elie Okobo (26 points, 10 rebonds), ont assommé leurs adversaires dès l’entame du quatrième quart-temps. Un 16-3 a permis à l’ASVEL de prendre le large et de maîtriser la fin de match pour s’imposer de 16 points (66-82). La place en demi-finale se jouera donc ce dimanche à l’Astroballe.Dijon, finaliste la saison passée, n’aura pas besoin d’un match d’appui face à Limoges. Après sa démonstration de force à Beaublanc au match aller, la JDA a confirmé de manière moins exubérante face au CSP. Dos au mur, les Limougeauds ont démarré fort mais les Dijonnais ont vite répondu pour mener au score jusqu’au terme du premier quart-temps, conclu avec deux petits points d’avance pour Dijon. Un scenario qui s’est reproduit dans les dix minutes menant à la pause. Les coéquipiers de Chase Simon (17 points) ont eu beau céder le commandement à deux reprises, ils ont gardé la main pour atteindre la mi-temps avec le même écart de deux unités. Sous l’impulsion de Nicolas Lang (21 points, le CSP a pu reprendre les commandes durant une bonne partie du troisième quart-temps. Toutefois, un 5-0 a permis à la JDA d’aborder les dix dernières minutes avec une avance de trois longueurs. Limoges a mis toutes ses forces dans la bataille et effacé un retard de huit points dans ce dernier quart-temps. Un dernier tir de Chase Simon à 24 secondes du buzzer puis un échec de Demonte Harper (9 points, 11 passes) offrent la victoire et la qualification à Dijon (70-68).Cholet (8) -: 66-82 >>> Une victoire partout dans la série- Dijon (5) : 70-68 >>> Dijon qualifié (2-0)Pau-Lacq-Orthez (3) - Boulogne-Levallois (6) >>> Pau-Lacq-Orthez mène 1-0Strasbourg (7) - Monaco (2) >>> Strasbourg mène 1-0