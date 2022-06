Betclic Elite - Monaco/Ouattara : « C’est du 50-50 »

Je sais que certains de mes coéquipiers ne savent pas trop à quoi s’attendre. Déjà, lors du premier match à Pau, il faisait très chaud, et je leur ai dit que comparé à ce que ça peut être à l’Astroballe, c’est rien du tout. Ça va être un facteur décisif, il va falloir qu’on arrive à s’adapter. Mercredi et vendredi, on annonce 37°c à Lyon…Ce sont les deux têtes d’affiche du championnat de France, les deux équipes d’Euroligue. Il y a une grosse rivalité entre les deux équipes et on a toujours eu droit à de belles batailles.C’est du 50-50, il n’y a pas vraiment de favori. L’ASVEL a l’avantage du terrain, donc ils partent avec un gros avantage, mais en finale tout peut arriver. C’est l’équipe qui en voudra le plus et qui s’en donnera le plus les moyens qui gagnera cette finale.Oui et non. Oui, car on doit faire des ajustements en moins de temps que l’ASVEL a pu le faire, et non car on garde un peu plus le rythme de match.Clairement. Je sais que j’ai mon rôle dans l’équipe, je sais ce que je dois faire sur le terrain, défendre, marquer des points. J’essaie d’avoir un impact sur le terrain avec ou sans les stats.C’est sûr que ce sont les atouts principaux de l’ASVEL, ça ne va pas être une mince affaire car en ce moment ils sont chauds. Il va forcément falloir les ralentir si on veut gagner.La première je ne l’avais pas jouée, la deuxième est très frustrante car on est vraiment passé très près. Gagner ce premier titre de champion de France, c’est un objectif que j’ai depuis que je suis arrivé au club. J’espère vraiment que ce sera la bonne année.