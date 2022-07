Betclic Elite - Monaco : Diallo prolonge jusqu'en 2025

✔️ 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐥𝐨 prolonge de trois saisons à Monaco 🇲🇨 Le couteau suisse de la #RocaTeam continuera d’apporter tout son talent à l’équipe 👊



L’interview👇https://t.co/lzLHOXx3pT pic.twitter.com/OiLz4YXKzw

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 20, 2022

Révélation de Monaco l'année dernière

Monaco continue d'animer la rubrique des transferts en basket. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, la Roca Team a annoncé la prolongation de son ailier américain Alpha Diallo, pour trois saisons supplémentaires. Ce qui le lie ainsi à son club actuel jusqu'en 2025. Après les Américains Mike James ainsi que Donta Hall, la formation monégasque prolonge un troisième élément. Dans ce communiqué annonçant cette nouvelle prolongation, Alpha Diallo s'est exprimé : "Je pense que Monaco a de grandes chances de se battre pour ces titres, et c’est pour cela que j’ai signé à nouveau. De plus, le but sera d’améliorer l’équipe, être là les uns avec les autres, et de continuer à se battre pour le trophée."Le natif de New York vient d'effectuer une première saison particulièrement convaincante sous les couleurs du club de la Principauté. Ce qui a même fait de lui une révélation. L'an passé, ce n'était que sa deuxième saison effectuée en Europe, lui qui sort de l'université de Providence. Diallo, aujourd'hui âgé de 25 ans et qui mesure 2,01 mètres, s'est montré plus que convaincant, notamment en Betclic Elite, où il tournait alors en moyenne à 11,5 points et 5,3 rebonds. Avec, en prime, une place dans le meilleur cinq de la saison régulière.Dans cette prestigieuse compétition, le principal intéressé a même tourné, en moyenne, à 9,6 points, 4,8 rebonds ainsi que 1,3 interception par match. Lors du match 1 du quart de finale, dans une série disputée contre le club grec de l'Olympiacos, Diallo s'était alors blessé et avait ensuite également dû déclarer forfait pour l'ensemble de cette fameuse série.