Betclic Elite (Matchs en retard) : Monaco n'a pas tremblé, Orléans a signé une improbable remontée, Limoges s'est arraché

✔️ Les Roca Boys confirment leur forme actuelle avec un large succès 🆚 @FosProvenceBB 🔥 La #RocaTeam est maintenant tournée vers la réception de l’Olympiacos cette semaine 🏟 pic.twitter.com/fGjXlblSJD

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 24, 2022

BASKET - BETCLIC ELITE / 31EME JOURNEE

Dimanche 24 avril 2022

Vendredi 29 avril 2022

Samedi 30 avril 2022

Dimanche 1er mai 2022

Orléans revient de très loin



🤯🤯🚨 C'EST COMPLÈTEMENT INCROYABLE, LE COME BACK DE L'ANNÉE !

ORLÉANS S'IMPOSE AU BUZZER APRÈS AVOIR ÉTÉ MENÉ DE 30 PTS À LA MI-TEMPS !#BetclicELITE @OLB45 pic.twitter.com/LErUCydqk6



— LNB (@LNBofficiel) April 24, 2022

BASKET - BETCLIC ELITE / 24EME JOURNEE

Mercredi 16 mars 2022

Mardi 22 mars 2022

Vendredi 25 mars 2022

Lundi 4 avril 2022



Mardi 26 avril 2022

Dimanche 24 avril 2022

Limoges pourra remercier Invernizzi



😱😱😱😱 LE BUZZER BEATER EXTRAORDINAIRE DE HUGO INVERNIZZI QUI DONNE LA VICTOIRE À LIMOGES.

EXPLOSION DE BEAUBLANC, C'EST FOU 🌋#BetclicELITE @10_Goyou x @limogescsp pic.twitter.com/iBSZKGN4Kq



— LNB (@LNBofficiel) April 24, 2022

BASKET - BETCLIC ELITE / 29EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Samedi 16 avril 2022

Dimanche 17 avril 2022

Dimanche 24 avril 2022

Au lendemain de la victoire de Pau-Lacq-Orthez en finale de la Coupe de France, Monaco a fait la jonction avec Boulogne-Levallois en tête du championnat dans un match avancé de la 31eme journée. Pour cela, la « Roca Team » a aisément pris le meilleur sur l’avant-dernier Fos-sur-Mer. Les coéquipiers de Dwayne Bacon (21 points) ont pris les commandes dès l’entame de la rencontre mais les Provençaux se sont accrochés. Passant devant au score en début de deuxième quart-temps, Jamar Diggs (16 points) et ses coéquipiers ont pris un éclat juste avant la mi-temps, atteinte avec cinq points d’avance. Au retour sur le parquet de la Salle Gaston-Médecin, Monaco a justifié son statut et mis fin au suspense dans cette rencontre avec un 13-3 pour atteindre les 20 points d’avance. Les dix dernières minutes ont été parfaitement géré par les hommes de Sasa Obradovic avec une victoire de 27 points (93-66) et le plein de confiance avant les deux matchs face à l’Olympiacos en Euroligue.- Fos-sur-Mer : 93-66Le Portel - Châlons-ReimsBoulogne-Levallois - NanterreDijon - LimogesStrasbourg - Bourg-en-BressePau-Lacq-Orthez - CholetRoanne - Gravelines-DunkerqueParis - OrléansASVEL - Le MansC’est à se demander comment Bourg-en-Bresse a pu chuter sur le parquet d’Orléans ! Grâce à une première mi-temps quasiment parfaite, les coéquipiers de JaCorey Williams (16 points, 7 rebonds) ont compté jusqu’à 32 points d’avance quelques instants avant le retour aux vestiaires. Toutefois, la deuxième moitié de la rencontre a prouvé une nouvelle fois l’irrégularité de la JL Bourg cette saison. Dès le retour sur le parquet, Marcus Paige (23 points) et l’OLB ont changé de ton et profité d’une apathie offensive burgienne pour réduire l’écart sous la barre des dix points grâce à un 25-6. C’est avec un retard de neuf points qu’Orléans a abordé les dix dernières minutes, qui ont été du même tonneau que les dix précédentes. Comme absents, les Burgiens ont vu la victoire leur échapper dans les dernières secondes, avec un tir décisif d’Emanuel Terry (13 points, 8 rebonds), qui a ensuite contré le tir de Norris Cole (7 points). L’OLB s’impose de deux longueurs (84-82) et creuse l’écart sur la zone rouge quand Bourg-en-Bresse continue d’alterner le bon et le moins bon.- Strasbourg : 105-103 (ap)Le Portel -: 95-111Châlons-Reims -: 75-81- Limoges : 78-54Nanterre -: 104-107 (ap)- Roanne : 82-75- Fos-sur-Mer : 77-73ASVEL - Pau-Lacq-Orthez- Bourg-en-Bresse : 84-82Face à la lanterne rouge Châlons-Reims, Limoges ne s’est pas facilité la tache. Sur le parquet de Beaublanc, les Champenois ont pris le meilleur départ avec un avantage de neuf points au terme du premier quart-temps. Les coéquipiers de Jean Salumu (15 points) ont alors résisté pour atteindre la mi-temps avec un avantage réduit à quatre points, après avoir vu le CSP prendre l’avantage le temps de quelques secondes. Au retour des vestiaires, le CCRB a continué d’avoir la main au tableau d’affichage mais sans jamais parvenir à prendre plus de sept points d’avance. Les Limougeauds, loin d’être enterrés, sont restés au contact grâce à Demonte Harper (21 points). Les dix dernières minutes ont été un véritable bras de fer entre les deux formations, qui ont tour à tour mené au score sans que cet avantage soit décisif. Châlons-Reims pensait avoir fait le plus dur grâce à Michael Stockton (11 points, 5 passes) mais, avec une demi-seconde au chronomètre, le CSP a su arracher la victoire. Demonte Harper a parfaitement décalé Hugo Invernizzi (12 points, 6 rebonds) dont le tir à trois points au buzzer a trouvé la cible. Limoges s’impose de la plus petite des marges (76-75) et conforte sa quatrième place grâce à cette sixième victoire de suite.Le Portel -: 78-91Fos-sur-Mer -: 76-84- Boulogne-Levallois : 87-81Bourg-en-Bresse -: 86-100- Paris : 107-82Nanterre -: 88-98- Roanne : 98-84- Pau-Lacq-Orthez : 85-76- Châlons-Reims : 76-75