Betclic Elite : Le leader Monaco termine l'année sur une bonne note

Boulogne-Levallois s'était fait accrocher lundi par Strasbourg lors du match d'ouverture de cette journée, s'inclinant 84-81, et laisse donc s'échapper Monaco qui a été gagner largement mardi à Fos-sur-mer 97 à 53, portant son pourcentage de victoires à 80% (12 victoires et 3 défaites) alors que Fos passe nouvelle lanterne rouge.

Cholet a eu la partie plus difficile contre Limoges mais l'a finalement emporté 81 à 74 après avoir été mené de 12 points à l'issue du premier quart-temps et de 5 points à la mi-temps puis de prendre la tête à l'issue du 3e quart 66 à 60 et ne plus la lâcher. Cholet a notamment bénéficié d'un meilleur rendement (38%) sur ses lancers à trois points que Limoges (29%) avec 30 rebonds pour 29 à son adversaire. Avec désormais 73% de victoires, Cholet se porte à la hauteur de Boulogne-Levallois, juste derrière Monaco.

Dijon s'est incliné 76 à 64 à Pau-Lacq-Orthez mais conserve sa 4e place, devant l'Asvel qui a gagné 88 à 73 face à Nanterre et Bourg-en-Bresse qui s'est incliné 102 à 100 à Roanne à l'issue des prolongations. La 8e et dernière place qualificative pour les play-offs est occupée par Le Mans qui a gagné 96 à 82 à Nancy.

Dans le bas du tableau, Le Portel remonte à la 16e place grâce à sa victoire 88 à 74 face à Blois, désormais 17e et en position de relégable. La 16e journée débutera le 6 janvier avec en match d'ouverture le déplacement de Paris à Fos-sur-Mer et se terminera le 9 janvier par un prometteur Boulogne-Levallois contre l'Asvel.