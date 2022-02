Betclic Elite : L'ASVEL enchaîne et revient à hauteur de Boulogne-Levallois, encore battu, le classique pour Limoges

Le 110eme classique et la belle opération pour Limoges

BASKET - BETCLIC ELITE / MATCHS EN RETARD

Dimanche 20 février 2022

En déplacement à Bourg-en-Bresse, dimanche dans l'un des quatre matchs en retard de Betclic Elite au programme du jour, les Rhodaniens, qui restaient sur sept victoires en championnat avant de se rendre dans la Bresse, ont connu une soirée idéale. Tandis que les joueurs de T.J. Parker ont aligné un huitième succès en s'imposant, certes dans la douleur (68-62), chez le onzième du classement, les Metropolitans, de leur côté, ont de nouveau mordu la poussière (91-82) sur le parquet d'un mal classé Le Portel. Les Franciliens, un temps inarrêtables, enregistrent leur troisième défaite de suite et s'ils conservent les commandes du classement, ils partagent désormais leur première place avec les champions de France, à leur tour dans une dynamique assez impressionnante.Cela n'a pas empêché l'ASVEL de se faire peur jusqu'au bout face à Bourg, revenu à une longueur (69-68) à une minute de la fin grâce aux efforts d'Alexandre Chassang. Heureusement pour les Villeurbannais, si Charles Kahudi, ensuite, n'a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs, le Burgien Rasheed Sulaimon, lui, a manqué ses deux tentatives. Belle soirée également pour Limoges. Le CSP n'avait plus gagné depuis cinq match avant d'accueillir son ennemi historique Pau-Lacq-Orthez à Beaublanc pour ce qui constituait le 110eme classique entre les deux clubs rivaux. Grâce notamment à C.J. Massinburg (18 points) et Demonte Harper (15 points), auteurs de 33 points à eux deux,Bourg-en-Bresse -: 62-68- Pau-Orthez : 85-75- Boulogne-Levallois : 91-82- Nanterre : 80-67