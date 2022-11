🤩✅ Soir de fête avec l'Astroballe Horror Show et la solide victoire de nos Villeurbannais ! #LDLCASVEL #BetclicELITE pic.twitter.com/LYgOgyAkQW

L'ASVEL est huitième

L'ASVEL a été solide. Ce lundi soir, dans le cadre de la septième journée de la Betclic Elite, le club villeurbannais s'est très largement imposé contre le promu Nancy (80-64). Les visiteurs ont inscrit les deux premiers points de cette rencontre, avant de se faire rejoindre. A ce moment-là, les locaux ont pris les choses en main, pour ensuite ne plus jamais être revus, au niveau du tableau d'affichage. L'écart n'a eu de cesse d'augmenter.A la pause, les Villeurbannais étaient déjà dans un fauteuil (44-31). Après la pause, l'ASVEL n'a pas faibli, pour compter une avance maximale de +22 (60-38, 62-40, 65-43) lors du troisième et avant-dernier quart-temps. Une avance qui n'a pas augmenté davantage dans le quatrième et dernier quart-temps, pour se stabiliser définitivement à +16 (80-64).Les Villeurbannais ont notamment été portés par le Français Amine Noua, qui termine meilleur marqueur des siens mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 19 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. En face, Nancy a surtout pu compter sur le Tricolore Stéphane Gombauld, deuxième meilleur marqueur de cette rencontre et meilleur marqueur de son équipe, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 13 points, 10 rebonds et 2 passes décisives, mais cela n'a donc pas suffi., vendredi, contre Baskonia (87-61). Au classement du championnat, l'ASVEL, qui en est désormais à quatre victoires pour également trois défaites, occupe la huitième place, tandis que Nancy, qui enregistre une cinquième défaite, la deuxième consécutive (pour seulement deux petites victoires), est quatorzième.