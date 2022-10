Betclic Elite (J6) : Monaco enchaîne, l'ASVEL stoppée par Roanne

LE DERBY EST CHORALIEN !! | Chorale 89-83 LDLC Asvel

Roanne fait chuter l’ASVEL dans le derby

Monaco est toujours en quête de sérénité. Comme face à Paris le week-end passé sur le parquet installé à Roland-Garros, les joueurs de Sasa Obradovic ont été mis en difficulté par une belle équipe de Bourg-en-Bresse. Pourtant, la « Roca Team » a su prendre le large sur son parquet de la Salle Gaston-Médecin dès les dix premières minutes. Jordan Loyd (18 points, 9 passes) et ses coéquipiers ont très vite dépassé la barre des dix longueurs d’avance et ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. En effet, au cœur du deuxième quart-temps, Monaco s’est constitué un matelas de 17 unités mais les Burgiens n’avaient pas dit leur dernier mot, revenant à onze longueurs avant d’encaisser un dernier tir à trois points. Néanmoins, au retour des vestiaires, les coéquipiers de James Palmer Jr (25 points) et Jordan Floyd (25 points) ont fait passer un frisson dans la salle monégasque avec un 12-0 pour revenir à portée de tir du leader invaincu du championnat. Des craintes qui se sont confirmées en toute fin de troisième quart-temps, que la JL Bourg a conclu avec… quatre points d’avance. Les dix dernières minutes ont été un bras de fer entre deux formations qui ne voulaient rien lâcher. Mais un 10-0 a permis à Monaco de reprendre l’avantage au tableau d’affichage pour ne plus le lâcher malgré un retour à un point de Bourg-en-Bresse dans les derniers instants. Monaco signe une sixième victoire en six matchs d’une courte marge (98-94) et continue de faire la course en tête.L’ASVEL, pour sa part, a connu ce dimanche un véritable coup d’arrêt en championnat. Alors que les joueurs de T.J. Parker restaient sur trois victoires consécutives, Roanne a su avoir le dernier mot à l’occasion d’un très attendu derby. Alors que la Chorale a pris le meilleur départ, l’écart n’a pas pu être construit et les Villeurbannais, emmenés par un énorme Nando de Colo (34 points), sont restés au contact sans toutefois prendre plus d’un point d’avance. Les joueurs de Roanne ont alors repris la main pour conclure le premier quart-temps avec deux longueurs d’avance. Les dix minutes menant à la pause ont vu les deux équipes se rendre coup pour coup alors que l’écart n’a jamais dépassé cinq unités autant pour la Chorale que pour l’ASVEL. Toutefois, ce sont bien les champions de France qui ont atteint la pause avec deux petites longueurs d’avance. Un 5-0 d’entrée a permis aux Rhodaniens de prendre un peu d’air mais les coéquipiers de Ronald March (33 points, 5 rebonds) ont très vite répliqué avant de tenir bon pour aborder le dernier quart-temps avec une marge de cinq unités. Dix dernières minutes qui ont vu la Chorale faire mieux que tenir tête à l’ASVEL pour aller chercher une victoire de six longueurs (89-83), la première après deux revers de suite. Les Villeurbannais, quant à eux, reculent au septième rang avec un bilan désormais à l’équilibre.