Betclic Elite (J4) : L’ASVEL s'impose au Portel avec difficulté

Le Portel a fait douter l’ASVEL

BASKET - BETCLIC ELITE / 4EME JOURNEE

Samedi 8 octobre 2022

L’ASVEL se reprend mais ne retrouve pas pleinement le sourire. En difficulté hors de ses bases depuis le début de la saison, avec des revers concédé à Cholet puis Blois pour lancer la saison de Betclic Elite, le club rhodanien se savait sous pression au moment d’aller au Portel. La défaite concédée face à l’Olimpia Milan en Euroligue n’a rien arrangé. Les premières minutes de cette rencontre ont confirmé les difficultés de l’équipe dirigée par T.J. Parker. En effet, l’ESSM a réussi un meilleur départ et les coéquipiers d’Emmanuel Nzekwesi (18 points) ont fait la course en tête pendant une bonne partie du premier quart-temps. Néanmoins, l’ASVEL l’a conclu sur un 10-2 et a pu reprendre les commandes. Un ascendant que les coéquipiers de Youssoupha Fall (21 points, 5 rebonds) ont essayé de consolider dans les dix minutes menant à la mi-temps mais, à chaque fois que l’écart a dépassé les dix points, Le Portel a su répliquer pour rester au contact. Toutefois, un dernier tir à trois points a offert une marge de neuf longueurs aux Villeurbannais au moment de retrouver les vestiaires.Au retour sur le parquet, Le Portel a pris les choses en main. En effet, un 10-0 a permis aux Nordistes de revenir à une petite longueur puis un véritable bras de fer s’est engagé. Les deux équipes se sont échangé la main au score dans une fin de troisième quart-temps irrespirable. Ce n’est qu’avec une longueur d’avance que l’ASVEL a abordé les dix dernières minutes. Allant d’un à quatre points, l’écart entre les deux formations a pu tourner en faveur de l’ESSM grâce à un 7-0 auquel les Villeurbannais ont très vite répondu pour reprendre jusqu’à trois points d’avance. Deux derniers lancers francs de Nando de Colo (11 points) permettent au club villeurbannais de valider sa victoire de trois unités (82-85). Le Portel concède une quatrième défaite et reste accroché au bas du classement. Une 4eme journée qui a vu Le Mans conserver son invincibilité en prolongation à Dijon (100-110 ap) tout comme Blois, tombeur de Fos-sur-Mer (75-70). Tout comme Le Portel, Paris n’a toujours pas connu la victoire et a chuté face à Limoges (107-100) dans un match qui sentait le soufre.Dijon -: 100-110 (ap)- Pau-Lacq-Orthez : 92-77- Fos-sur-Mer : 75-70- Paris : 107-100- Strasbourg : 85-79Le Portel -: 82-85Nancy -: 82-87Monaco - Gravelines-DunkerqueRoanne - Boulogne-Levallois