Betclic Elite (J32) : Le grand huit de l'Asvel

🏀 LDLC ASVEL nouveau leader du championnat !

Encore deux matchs à gagner pour conserver cette place jusqu'au bout ! #LDLCASVEL #BetclicELITE pic.twitter.com/BQSPi8M8Q5



— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) May 4, 2022

BASKET - BETCLIC ELITE / 32EME JOURNEE

Mardi 3 mai 2022

Mercredi 4 mai 2022

Samedi 14 mai 2022

Eliminée de l'Euroligue après avoir achevé la phase régulière de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe de basket au 14eme rang, l'Asvel s'est parfaitement remobilisée sur la scène hexagonale. En déplacement ce mercredi au Sportica chez Gravelines-Dunkerque pour le compte de la 32eme journée de Betclic Elite, les Rhodaniens ont réalisé le grand huit.provisoire au lendemain du revers de l'ancien premier de la classe à Cholet (93-87). Les Noir et Blanc comptabilisent désormais une victoire d'avance sur Boulogne-Levallois. Cependant, Monaco bénéficie toujours de la possibilité de revenir à hauteur des Villeurbannais. La Roca Team compte deux victoires de moins mais accuse par ailleurs un retard de deux rencontres en raison de son calendrier européen chargé.Ce mercredi, l'Asvel a bâti son succès dans le Nord grâce en grande partie au Sénégalais. Ce dernier a également pu compter sur l'arrière américain Chris Jones dans son sillage (17 points) pour prendre une revanche éclatante sur la formation qui avait éliminé les champions de France en Coupe au mois de mars dernier (79-78). Malgré son bon match, Brandon Taylor, meilleur scoreur côté BCM, et ses 20 points sont restés vains. A deux journées de la fin de la phase régulière, les Villeurbannais figurent en excellente position pour entamer les play-offs sous les meilleurs auspices. En revanche, Gravelines-Dunkerque, 12eme, terminera l'exercice en roue libre, sans le moindre enjeu tant pour les phases finales que pour le maintien.Bourg-en-Bresse -: 85-96- Paris : 109-77- Boulogne-Levallois : 93-87Le Mans -: 82-83Orléans -: 69-76- Strasbourg : 90-87Nanterre -: 79-88Gravelines-Dunkerque -: 86-96Limoges - Monaco