Betclic Elite (J29) : Le Portel et Fos-sur-Mer s'enfoncent

Quatrième défaite de suite pour Le Portel, plus que jamais sous la menace de la relégation. Le club nordiste a été battu à domicile par Dijon (78-91) et ne compte plus qu'une victoire d'avance sur Orléans, premier relégable, mais l'OLB a deux matchs de plus à jouer. Après avoir été dominés dans le premier quart (15-18), les joueurs du Portel sont revenus à -2 à la mi-temps (39-41), mais ils ont pris l'eau dans le troisième quart, se retrouvant menés 53-65, et n'ont jamais réussi à revenir dans le match. Dijon a compté entre sept et quinze points d'avance dans le dernier quart, et décroche ainsi une 17eme victoire, qui lui permet d'occuper la septième place. La JDA pourra notamment remercier David Holston, auteur de 19 points et 10 passes, alors que les 16 points et 6 rebonds de Mouphtaou Yarou n'ont pas suffi au Portel.

Gravelines-Dunkerque peut toujours rêver des play-offs

La soirée s'est en revanche beaucoup mieux passée pour l'autre club nordiste, Gravelines-Dunkerque, qui est allé l'emporter 76-84 à Fos-sur-Mer. C'est grâce à un meilleur départ que le BCM a fait la différence, avec un 17-24 pour entamer la rencontre. Les Provençaux sont pourtant parvenus à égaliser dans le deuxième quart (35-35), avant d'encaisser un 6-0 avant la mi-temps (35-41, mt). Gravelines a poursuivi sur sa lancée au retour des vestiaires et comptait sept points d'avance à la fin du troisième quart (57-64), avant de gérer la fin de match sans trembler. Malgré les 19 points et 7 passes de Deishuan Booker, Fos s'incline pour la 20eme fois de la saison et reste lui aussi sous la menace d'Orléans (19 défaites mais deux matchs en plus à jouer). De son côté, le BCM, qui a pu compter sur les 20 points et 9 rebonds de Vafessa Fofana, revient à deux victoires de la huitième place, occupée par Le Mans.



BETCLIC ELITE / 29EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Le Portel - Dijon : 78-91

Fos-sur-Mer - Gravelines-Dunkerque : 76-84



Samedi 16 avril 2022

18h00 : Strasbourg - Boulogne-Levallois

20h00 : Bourg-en-Bresse - Cholet

20h00 : ASVEL - Paris

20h00 : Nanterre - Le Mans

20h00 : Orléans - Roanne



Dimanche 17 avril 2022

19h00 : Monaco - Pau-Lacq-Orthez



Dimanche 24 avril 2022

18h00 : Limoges - Châlons-Reims