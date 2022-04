Betclic Elite (J27) : L'ASVEL se paye Orléans, Cholet en patron au Mans

La 27eme journée de Betclic Elite s’est poursuivie ce samedi avec pour commencer la victoire sans difficulté de l’ASVEL à Orléans. Le club villeurbannais, troisième du championnat, a su rebondir deux jours après sa frustrante défaite (81-80) contre Milan en Euroligue. Il a plié la rencontre dans un second quart-temps qui l’a vu inscrire 23 points et en encaisser seulement cinq. Le mal était fait sur le parquet du Palais des Sports et le champion en titre a géré son avance pour l’emporter de 14 points (73-87), avec une adresse au rendez-vous (57%). Youssoupha Fall (16 points, 6/6 au tir) et Victor Wenbanyama (15 points) ne se sont pas manqués.

Le derby de l'Ouest pour Cholet

De son côté, Le Mans a été surpris à domicile par Cholet (80-67). Une troisième défaite de rang et surtout une mauvaise opération dans la course aux play-offs pour le MSB, qui glisse d’une place vers le bas et s’accroche au huitième rang, dernier strapontin pour jouer le titre au-delà de la saison régulière. Les Choletais ont pris les rênes de ce derby de l’Ouest en première période en établissant un écart de neuf points, lequel a été réduit à trois unités à la mi-temps (36-39). Un premier avertissement suivi d’un deuxième, fatal. Williams Narace (17 points) et les siens n’ont pas su répondre au run de 12-0 de leurs adversaires dans le troisième quart. Victoire logique d’une équipe de Cholet irréprochable sur la ligne des lancers (12/12).



BETCLIC ELITE / 27EME JOURNEE

Vendredi 8 avril 2022

Gravelines-Dunkerque - Châlons-Reims : 96-76

Fos-sur-Mer - Nanterre : 82-101

Roanne - Paris : 99-92



Samedi 9 avril 2022

Le Mans - Cholet : 67-80

Orléans - ASVEL : 73-87

20h00 : Strasbourg - Dijon

20h00 : Bourg-en-Bresse - Boulogne-Levallois



Dimanche 10 avril 2022

17h00 : Le Portel - Monaco

18h00 : Pau-Lacq-Orthez - Limoges