Betclic Elite (J26) : Tombeur de Châlons-Reims, Boulogne-Levallois reprend provisoirement seul les commandes

Boulogne-Levallois reprend son rythme à l’échelle nationale. Après son revers à Limoges puis son élimination en quarts de finale de la Coupe de France, le club francilien a pris le meilleur sur Châlons-Reims à l’occasion du premier match de la 26eme journée de Betclic Elite. Une rencontre qui a démarré avec deux équipes qui se sont rendu coup pour coup durant le premier quart-temps. Alors que les Metropolitans ont compté jusqu’à six points d’avance, le CCRB a tenu bon pour n’être mené que d’un point après dix minutes. Toutefois, les coéquipiers de Jordan McRae (26 points) et Will Cummings (22 points) ont changé de rythme à l’entame du deuxième quart-temps avec un 11-0 qui a permis à Boulogne-Levallois de prendre le large et de tenir bon jusqu’à la mi-temps, atteinte avec une marge de onze longueurs.

Boulogne-Levallois s’est fâché en fin de match

Sur leur lancée, les joueurs de Vincent Collet ont lancé la deuxième moitié du match par un 5-0 avant de connaître un coup de mou. Châlons-Reims, poussé par Gani Lawal (26 points, 5 rebonds) a alors signé un 10-0 pour réduire drastiquement son retard puis tenir tête aux Metropolitans pour aborder les dix dernières minutes à seulement deux longueurs. Ne coupant pas leur effort, les Champenois ont su passer en tête au tableau d’affichage pour la première fois depuis le tout début du deuxième quart-temps, sans toutefois creuser un écart supérieur à quatre points. Ne voulant pas laisser échapper la victoire, Boulogne-Levallois a retrouvé son jeu et scellé le sort de la rencontre grâce à un 13-0 en forme de coup de grâce pour le CCRB. Les Metropolitans s’imposent de dix unités (90-80) et mettent la pression sur Monaco, auréolé de son succès européen.



BASKET - BETCLIC ELITE / 26EME JOURNEE

Vendredi 1er avril 2022

Boulogne-Levallois - Châlons-Reims : 90-80



