Betclic Elite (J25) : Strasbourg et Dijon tombent de haut

Nanterre battu au Portel

BASKET - BETCLIC ELITE / 25EME JOURNEE

Mardi 15 février 2022

Dimanche 20 février 2022

Mardi 29 mars 2022

Mercredi 30 mars 2022

Mardi 5 avril 2022

Dijon avait l'occasion de rester au contact du podium de Betclic Elite, non loin des cadors Boulogne-Levallois, Monaco et l'ASVEL, mais la JDA est tombée de haut en s'inclinant chez la lanterne rouge, Fos-sur-Mer. Les Provençaux l'ont emporté 97-79 et reviennent ainsi à une victoire du premier non-relégable. Ils menaient déjà 30-22 à la fin du premier quart et 48-37 à la mi-temps, puis ont creusé l'écart jusqu'à +27 en fin de troisième quart (80-53), face à des Dijonnais complètement dépassés. La JDA a bien réagi en fin de match (17-26), mais il y a bien longtemps que la victoire de Fos était acquise. Lasan Kromah a été le grand artisan de ce succès provençal, avec 30 points, à 7 sur 11 aux tirs. David Holston finit quant à lui avec 17 points pour Dijon, désormais 6emeLes Parisiens menaient 38-40 à la mi-temps, puis les deux équipes sont passées devant tour à tour, avant que la SIG ne prenne huit points d'avance dans le dernier quart (82-74). Mais les Alsaciens se sont complètement écroulés, encaissant un 10-0 dans le money-time face à des Parisiens déchaînés ! Juhann Begarin finit avec 21 points et 5 rebonds et Jordan Howard avec 18 points.Tout s'est bien passé en revanche pour Limoges, huitième, qui a facilement battu Orléans, seizième, qui n'a plus qu'une victoire d'avance sur le premier relégable (83-63). Le CSP, qui menait 49-31 à la pause et 64-52 à la fin du troisième quart, n'a jamais tremblé lors de cette rencontre, dans le sillage d'un Demonte Harper à 24 points (15 pour Nobel Boungou Colo côté OLB). Nanterre n'est plus dans le Top 8, après sa défaite chez le quinzième, Le Portel, sur le score de 87-71.(14pts pour Luke Fischer côté nanterrien). Enfin, dans un match du ventre mou, Gravelines-Dunkerque (12eme) s'est incliné 86-88 contre Cholet (10eme), après avoir mené de treize points en fin de premier quart et 85-83 à quelques secondes de la fin. Le CB a notamment pu compter sur les 19 points de Dominic Artis (19pts également pour Ray McCallum côté BCM).- Boulogne-Levallois : 85-76Bourg-en-Bresse -: 62-68- Dijon : 97-79Gravelines-Dunkerque -: 86-88- Nanterre : 87-71- Orléans : 83-63Strasbourg -: 82-87Pau-Lacq-Orthez - Le MansChâlons-Reims - Monaco