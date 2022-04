Betclic Elite (J25) : Septième victoire de suite pour Monaco, qui ne laisse pas filer Boulogne-Levallois

Boulogne-Levallois ne sera pas resté seul en tête bien longtemps. Alors que les Metropolitans ont pris le meilleur sur Fos-sur-Mer ce lundi dans un match en retard de la 24eme journée, Monaco a répondu du tac-au-tac. En déplacement à Châlons-Reims en clôture de la 25eme journée de Betclic Elite, la « Roca Team » a poursuivi sa série avec une septième victoire consécutive. A la lutte pour le maintien, les Champenois se sont montrés accrocheurs d’entrée, menant au score une bonne partie du premier quart-temps, qui s’est achevé sur un score de parité. Les velléités offensives des deux équipes ne se sont pas démenties dans les dix minutes menant à la mi-temps mais, malgré Dustin Ware (20 points) et Gani Lawal (20 points, 12 rebonds), le CCRB n’a pas su prendre le large face à des Monégasques qui ont été bousculés avant de retrouver leur vestiaire avec un retard d’une longueur.

Monaco a tapé du poing sur la table

Un résultat qui n’était pas du goût de Sasa Obradovic et, au retour sur le parquet, la donne à changé. Emmené par Paris Lee (21 points, 7 rebonds, 9 passes), le collectif monégasque a donné le tournis aux Champenois qui, après avoir marqué les deux premiers points du troisième quart-temps, ont sombré corps et biens. Encaissant un 16-0, ils ont permis à la « Roca Team » de se détacher au tableau d’affichage, comptant jusqu’à 17 points d’avance avant d’aborder les dix dernières minutes avec une marge de douze unités. Dix dernières minutes qui ont vu Châlons-Reims tenter de revenir, repassant même sous la barre des dix longueurs de retard. Toutefois, les Monégasques ont mis un dernier coup d’accélérateur pour s’assurer de la victoire à l’issue d’une rencontre spectaculaire (90-107). Avec cette 19eme victoire, l’ASM retrouve le même bilan que Boulogne-Levallois. Le CCRB, battu pour la septième fois de suite, se retrouve lanterne rouge avec une victoire de moins que Fos-sur-Mer.



BASKET - BETCLIC ELITE / 25EME JOURNEE

Mardi 15 février 2022

Roanne - Boulogne-Levallois : 85-76



Dimanche 20 février 2022

Bourg-en-Bresse - ASVEL : 62-68



Mardi 29 mars 2022

Fos-sur-Mer - Dijon : 97-79

Gravelines-Dunkerque - Cholet : 86-88

Le Portel - Nanterre : 87-71

Limoges - Orléans : 83-63

Strasbourg - Paris : 82-87



Mercredi 30 mars 2022

Pau-Lacq-Orthez - Le Mans : 87-77



Mardi 5 avril 2022

Châlons-Reims - Monaco : 90-107