Betclic Elite (J23) : L'Elan Béarnais remonte à la quatrième place

Pau-Lacq-Orthez reprend place au pied du podium. L’Elan Béarnais, emmené par Brandon Jefferson (19 points, 7 passes), a difficilement pris le meilleur sur Gravelines-Dunkerque. Le BCM a pris les commandes à l’issue du premier quart-temps avant de n’être mené que d’un point au moment de retrouver les vestiaires. Mais, après avoir fait jeu égal avec les Palois dans les dix minutes qui ont suivi le repos, les coéquipiers de John Jenkins (23 points) ont fini par céder et s’inclinent de cinq points (87-82). Une quatrième défaite en cinq matchs qui ne fait pas les affaires du BCM quand l’Elan Béarnais profite à plein des faux-pas de ses rivaux. En effet, Dijon, après cinq victoires de suite en championnat, a chuté sur son parquet face à Cholet. Le CB a démarré fort avec huit points d’avance à l’issue du premier quart-temps. Un avantage que Yoan Makoundoi (22 points, 11 rebonds) et ses coéquipiers ont vu être entaillé à la pause. Les Dijonnais de Rashard Kelly (20 points, 10 rebonds) ont entamé le dernier quart-temps avec une longueur d’avance. Ce sont toutefois les Choletais qui ont eu le dernier mot (80-87) afin de se relancer après le revers concédé à Nanterre. Le Mans n’a pas été plus en réussite que la JDA.

Le Mans voit Strasbourg revenir

En effet, le MSB a subi le réveil de Bourg-en-Bresse qui, après trois défaites de suite en championnat, a renoué avec le succès. Les coéquipiers de Rasheed Sulaimo (14 points) ont dominé les quatre quart-temps pour un succès au final de quatorze longueurs (79-65). Des revers pour Dijon et Le Mans qui fait les affaires de Strasbourg. Frustrés par leur défaite en prolongation à Monaco, les Alsaciens se sont imposés à domicile face à Châlons-Reims. Les Champenois, poussés par Jean Salumu (16 points) ont résisté autant que possible mais la SIG, emmenée par Jordan Howard (25 points) a fini par avoir le dernier mot (99-85). Un succès qui permet aux Alsaciens de contenir Nanterre. Les Franciliens, en déplacement à Roanne, ont signé une deuxième victoire consécutive. Malmenés pendant trois quart-temps, les Franciliens de Nick Johnson (26 points, 7 passes) ont inversé la tendance dans les dix dernières minutes pour un succès de sept points (91-98). Enfin, dans un duel de bas de tableau, Le Portel a signé un succès crucial dans la course au maintien à l’occasion de son déplacement à Orléans. A l’issue d’un match indécise, les coéquipiers de Devin Davis (15 points) s’imposent de cinq longueurs (71-76) et reviennent à hauteur de l’OLB.



BASKET - BETCLIC ELITE / 23EME JOURNEE

Samedi 19 mars 2022

Bourg-en-Bresse - Le Mans : 79-65

Dijon - Cholet : 80-87

Pau-Lacq-Orthez - Gravelines-Dunkerque : 87-82

Strasbourg - Châlons-Reims : 99-85

Orléans - Le Portel : 71-76

Roanne - Nanterre : 91-98



Dimanche 20 mars 2022

15h15 : Paris - Monaco

17h00 : ASVEL - Fos-sur-Mer

18h00 : Limoges - Boulogne-Levallois