Betclic Elite (J22) : Limoges enfonce Le Portel

Troisième succès de suite pour Limoges ! Le CSP est allé s'imposer largement sur le parquet du Portel ce samedi lors de la 22eme journée de Betclic Elite (59-73) et reste plus que jamais en course pour le Top 8. Les Limougeauds ont entamé le match de la meilleure des façons, avec un 15-0, et les Nordistes n'ont jamais pu revenir au score. Le CSP menait 12-23 à la fin du premier quart, et a enfoncé le clou dans le deuxième, remporté 8-19, ce qui lui a permis de mener de 22 points à la pause. Le Portel est revenu à -9 (46-55) dans le dernier quart, mais Limoges n'a pas tremblé pour conclure. Avec 13 points et 9 passes, décisives, Nicolas Lang est le MVP de cette rencontre, alors que les 15 points et 6 rebonds de Devin Davis n'ont pas suffi au Portel, qui reste dans la zone rouge.



BETCLIC ELITE / 22EME JOURNEE

Vendredi 11 mars 2022

Fos-sur-Mer - Strasbourg : 64-72

Châlons-Reims - Pau-Lacq-Orthez : 77-86

Boulogne-Levallois - Orléans : 79-78



Samedi 12 mars 2022

Le Portel - Limoges : 59-73

Dijon - ASVEL

Nanterre - Cholet

Paris - Bourg-en-Bresse



Dimanche 13 mars 2022

17h00 : Monaco - Roanne

18h00 : Gravelines-Dunkerque - Le Mans