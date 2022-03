Betclic Elite (J21) : Boulogne-Levallois fait chuter l'ASVEL pour reprendre seul la première place

💥VICTOIRE💥

🔥Quelle fin de match ! Au terme d'un beau combat les @Metropolitans92 sont venus à bout de @LDLCASVEL et reprennent seuls la première place au classement de #BetclicElite ‼️ 🔒#GoMets92 pic.twitter.com/ELxi6tUqju

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) March 6, 2022

L’ASVEL a tout donné, Boulogne-Levallois s’est arraché

BASKET - BETCLIC ELITE / 21EME JOURNEE

Vendredi 4 mars 2022

Samedi 5 mars 2022

Dimanche 6 mars 2022

Lundi 7 mars 2022

Boulogne-Levallois a choisi le meilleur moment pour sortir la tête de l’eau. Battus lors de leurs trois dernières sorties en Betclic Elite, les joueurs de Vincent Collet ont su résister face à l’ASVEL pour renouer avec la victoire et mettre un terme à la série de huit victoires de suite des Villeurbannais. Si ces derniers ont pris le meilleur départ, ils n’ont pas su contrer les velléités offensives franciliennes. Les Metropolitans ont progressivement imposé leur tempo pour prendre jusqu’à sept points d’avance alors que le premier quart-temps n’était pas terminé. Les coéquipiers de Will Cummings (29 points) ont ensuite fait vivre un enfer à l’ASVEL au début des dix minutes menant à la mi-temps. En effet, Boulogne-Levallois a alors signé un 14-0 pour flirter avec la barre des 20 longueurs d’avance, qui n’a toutefois jamais été franchie. Remobilisés par T.J. Parker, les Villeurbannais ont su prendre à défaut la défense francilienne pour revenir à dix points dans un premier temps avant de retrouver les vestiaires avec un retard limité à huit unités. Au retour sur le parquet du Palais des Sports Marcel-Cerdan, l’atmosphère est vite devenue irrespirable.Le match n’a cessé de monter en intensité alors que les deux formations n’ont pas pu se départager très nettement. Avec un 6-0, l’ASVEL s’est rapprochée à trois longueurs mais a dû attendre les tous derniers instants du troisième quart-temps pour revenir à une distance aussi faible des Metropolitans. Menés de quatre points en début de dernière période, les Rhodaniens ont alors accéléré avec un 6-0 pour passer devant au tableau d’affichage pour la première fois depuis l’entame de match qui avait été à leur avantage. Toutefois, les joueurs du président Tony Parker n’ont pu prendre plus de quatre longueurs d’avance. Sentant la menace se préciser, les protégés de Vincent Collet ont haussé le ton avec un 6-0 à l’approche de la dernière minute pour reprendre le large. Un tir à trois points de William Hoxard (9 points) a donné un semblant d’espoir à l’ASVEL avec deux secondes à jouer mais un dernier lancer franc de Jordan McRae (10 points) offre à Boulogne-Levallois une courte mais précieuse victoire (83-81). Ce 16eme succès en 22 matchs permet aux Metropolitans de reprendre seuls la tête de la Betclic Elite devant les Villeurbannais, qui voient Monaco se rapprocher alors que la « Roca Team » a un match en moins.- Nanterre : 87-83Roanne -: 96-100 (ap)- Bourg-en-Bresse : 93-84- Châlons-Reims : 75-56- Strasbourg : 89-62- Fos-sur-Mer : 82-74- Paris : 95-82- ASVEL : 83-81Pau-Lacq-Orthez - Le Portel