Betclic Elite (J20) : Gravelines fait chuter Nanterre

#BCMNAN | 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 ⏰

JUSTE ENOOOORME ! 🧡



Dans un Sportica en folie pour ce match de Carnaval, nos Maritimes vont chercher cette victoire avec le coeur ! 💓



Merci à vous tous pour cette ambiance 𝐄𝐗𝐂𝐄𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐋𝐋𝐄 ! 🌋#TousBCM pic.twitter.com/M4zNxSEYBE



— BCM Basketball (@BCMBasket) March 4, 2022

BASKET - BETCLIC ELITE / 21EME JOURNEE

Vendredi 4 mars 2022

Samedi 5 mars 2022



Dimanche 6 mars 2022

Lundi 7 mars 2022

La 21eme journée de Betclic Elite a débuté ce vendredi par la victoire à domicile de Gravelines-Dunkerque sur Nanterre (87-83). Un succès acquis collectivement avant tout avec cinq joueurs totalisant au moins dix points.. Le Camerounais Kadji n'est toutefois pas en reste avec son joli double-double ponctué de 15 points et 11 rebonds. Cette performance met fin à une série de quatre défaites consécutives en championnat du BCM. Virtuellement 10eme, les Nordistes reviennent à une victoire de leur victime du jour au classement.Dans les rangs franciliens, les deux Américains Thomas Wimbush et Nick Johnson ont eu beau frôler le double-double avec respectivement 20 points et 8 rebonds et 18 points et 8 rebonds au crédit du second, ces efforts sont restés vains. La gestion de la fin du troisième quart-temps et surtout celle du dernier acte ont été nettement moins bonnes côté nanterrien.. Mais la place actuellement occupée, garante de l'ultime ticket pour les phases finales, risque de s'envoler avec un tel rythme de croisière.- Nanterre : 87-83: Roanne - DijonMonaco - Bourg-en-Bresse: Cholet - Châlons-Reims: Limoges - StrasbourgOrléans - Fos-sur-MerLe Mans - Paris: Boulogne-Levallois - ASVEL: Pau-Lacq-Orthez - Le Portel