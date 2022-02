Betclic Elite (J19) : Pau-Lacq-Orthez et Nanterre mettent la pression sur Le Mans

Pau-Lacq-Orthez met la pression sur Le Mans. Alors que le MSB défie le leader Boulogne-Levallois ce dimanche, l’Elan Béarnais a pris le meilleur sur Bourg-en-Bresse. Une rencontre que les Bressans ont démarré tambour battant, avec un avantage de treize points à la conclusion des dix premières minutes. Les coéquipiers d’Alexandre Chassang (23 points, 6 rebonds) se sont effondrés dès l’entame du deuxième quart-temps, encaissant un 15-2 qui a relancé les Béarnais, menés que d’un point à la pause. Gregor Hrovat (20 points, 5 rebonds) et ses coéquipiers ont pris le contrôle au retour sur le parquet mais ont dû attendre le début du quatrième quart-temps et un 19-0 pour s’assurer d’une victoire de dix longueurs (73-83). Nanterre ne lâche pas plus le quatuor de tête. Les Franciliens ont renoué avec le succès à Limoges. Après avoir dominé le début de match, les coéquipiers de Nick Johnson (16 points, 9 rebonds, 5 passes) ont baissé de pied pour atteindre la mi-temps avec un point de retard. Le CSP, sous l’impulsion de Nicolas Lang (17 points) a fait la course en tête dans le troisième quart-temps mais a abordé les dix dernières minutes avec deux longueurs de retard. Une fin de match durant laquelle Nanterre a verrouillé sa raquette pour se détacher et aller chercher une victoire de douze points (65-77).

Dijon au contact de Strasbourg, deux de suite pour Cholet

Au moment d’affronter l’ASVEL à l’Astroballe ce dimanche, Strasbourg aura le souffle de Dijon dans la nuque. La JDA a, en effet, signé sa dixième victoire en 18 matchs à Orléans et s’est rapprochée de la SIG. Les joueurs du Loiret ont pris un meilleur départ, menant au score durant les dix premières minutes et le début du deuxième quart-temps. C’est alors que les Dijonnais ont repris les commandes sans toutefois creuser l’écart, se retrouvant même menés à nouveau à la mi-temps. Toutefois, les coéquipiers de David Holston (23 points, 5 passes) ont pris leurs distances à la fin du troisième quart-temps. Si Orléans, grâce à Chris Warren (23 points), a pu revenir à une longueur, c’est bien Dijon qui a eu le dernier mot (66-77). Cholet, pour sa part, se donne un peu d’air par rapport à la zone rouge. Alors que Le Portel l’a emporté ce vendredi face à Paris, le CB a répondu lors de la réception de Roanne. Une rencontre qui a un temps semblé facile pour les coéquipiers de Darrin Govens (18 points), qui menaient de 19 points sur leur parquet à l’issue du premier quart-temps. Mais la Chorale, même menée de 25 points avant la mi-temps, n’a rien lâché avec un dernier quart-temps tonitruant. Revenus à deux points en toute fin de match, les coéquipiers de Johnny Berhanemeskel (21 points, 7 rebonds, 5 passes) s’inclinent de quatre longueurs (80-76), leur deuxième revers en trois matchs.



BASKET - BETCLIC ELITE / 19EME JOURNEE

Vendredi 4 février 2022

Le Portel - Paris : 65-57

Châlons-Reims - Fos-sur-Mer : 81-72



Samedi 5 février 2022

Bourg-en-Bresse - Pau-Lacq-Orthez : 73-83

Cholet - Roanne : 80-76

Orléans - Dijon : 66-77

Limoges - Nanterre : 65-77



Dimanche 6 février 2022

17h00 : Monaco - Gravelines-Dunkerque

19h00 : Boulogne-Levallois - Le Mans

19h00 : ASVEL - Strasbourg