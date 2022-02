Betclic Elite (J19) : Pas de problème pour Boulogne-Levallois, Monaco et l'ASVEL

Boulogne-Levallois a retrouvé sa vitesse de croisière. Après un moment de turbulences au début du mois de janvier avec deux défaites consécutives, les joueurs de Vincent Collet ont profité de la réception du Mans pour aligner une troisième victoire de suite. Dès l’entame du match, les coéquipiers de Keith Hornsby (22 points) ont pris les commandes pour compter jusqu’à seize points d’avance dès le premier quart-temps. Les Manceaux ont tenté de résister avant de retrouver leur vestiaire mais l’écart n’est pas descendu sous la barre des dix points, se stabilisant à 17 longueurs à la pause. Les efforts du MSB, emmené par TaShawn Thomas (17 points, 10 rebonds) ont payé au retour sur le parquet avec un retour à neuf unités durant le troisième quart-temps. C’est alors que les Metropolitans ont serré le jeu pour contrôler les dix dernières minutes et s’imposer de treize points (82-69), leur quinzième en 18 matchs. Le Mans, après deux victoires de suite, voit Pau-Lacq-Orthez revenir à hauteur.

Monaco a su se reprendre

Battu en prolongation par Boulogne-Levallois le week-end dernier, Monaco a repris sa marche en avant lors de la réception de Gravelines-Dunkerque. Chahutée en début de match, la « Roca Team » a su ne pas craquer pour conclure le premier quart-temps avec trois points d’avance sur le BCM. Donta Hall (18 points) et ses coéquipiers ont ensuite mis un gros coup d’accélérateur dès l’entame du deuxième quart-temps avec un 8-0 pour dépasser les dix points d’avance pour la première fois du match. Toutefois, les Maritimes ont immédiatement réagi avec un 14-2 pour reprendre la main et mener d’une longueur à la pause. Piqués au vif, les Monégasques sont revenus sur le parquet avec d’autres intentions et un 10-0 a matérialisé cela. A partir de là, le club de la Principauté a maintenu le BCM au-dessus des dix points de retard. Abdoulaye Ndoye (15 points, 9 passes) ont subi les vagues successives pour se retrouver à 20 points de Monaco dans le dernier quart-temps. L’ASM l’emporte de douze unités (97-85) et se maintient à la deuxième place du classement. Gravelines-Dunkerque, battu pour la deuxième fois de suite, perd du terrain sur le Top 8.

L’ASVEL poursuit sa série

Mais Monaco n’est pas seul à douze victoires pour six défaites. L’ASVEL, à l’occasion de la réception de Strasbourg, a signé un cinquième succès de suite en championnat pour oublier ses revers concédés en Euroligue. La SIG a pourtant démarré fort avec un 7-0 qui a été immédiatement effacé par le club rhodanien. Les joueurs de T.J. Parker et Frédéric Fauthoux ont alors gardé l’avantage jusqu’au terme du premier quart-temps. Chris Jones (28 points) et ses coéquipiers ont maintenu sous pression les Alsaciens, qui ont vu l’écart enfler dans les dix minutes menant à la mi-temps. Mais, menés de seize points, les joueurs de Lassi Tuovi ont réagi pour revenir à dix longueurs à la pause. Un écart qui a joué au yo-yo tout au long du troisième quart-temps, oscillant entre cinq et onze points au gré des séries signées par chacune des deux équipes. Kameron Taylor (18 points, 6 rebonds, 6 passes) et la SIG ont su se rapprocher à deux points en toute fin de match mais, au jeu des lancers francs, c’est bien l’ASVEL qui a eu le dernier mot (86-81) pour rester au contact de Monaco. Strasbourg, battu pour la troisième fois de suite, confirme ses difficultés actuelles.



BASKET - BETCLIC ELITE / 19EME JOURNEE

Vendredi 4 février 2022

Le Portel - Paris : 65-57

Châlons-Reims - Fos-sur-Mer : 81-72



Samedi 5 février 2022

Bourg-en-Bresse - Pau-Lacq-Orthez : 73-83

Cholet - Roanne : 80-76

Orléans - Dijon : 66-77

Limoges - Nanterre : 65-77



Dimanche 6 février 2022

Monaco - Gravelines-Dunkerque : 97-85

Boulogne-Levallois - Le Mans : 82-69

ASVEL - Strasbourg : 86-81