Betclic Elite (J17) : L'ASVEL et Nanterre gagnent leurs derbies

L'ASVEL poursuit sa remontée au classement ! Après ses trois défaites d'affilée, le champion de France a bien redressé la barre, avec un troisième succès de suite en Betclic Elite, contre Roanne. Les hommes de TJ Parker se sont imposés 93-83 contre le onzième du championnat, vainqueur du leader Boulogne-Levallois il y a deux semaines. Si la Chorale a dominé les premières minutes, les Villeurbannais ont ensuite eu la maîtrise du match. Ils menaient 26-22 à la fin du premier quart et 45-39 à la mi-temps. Dans le troisième quart, leur avance a grimpé jusqu'à +10 mais les Roannais sont revenus à 64-62 à la fin du quart et ont même égalisé (69-69) au début du dernier quart. Mais l'ASVEL n'a pas tremblé dans le money-time et a repris une avance confortable pour l'emporter de dix points. Paul Lacombe (19pts, 5pds) et Chris Jones (18pts, 5pds) ont été les grands artisans de cette dixième victoire villeurbannaise en Betclic Elite, qui permet au champion de France d'être quatrième au classement, à trois victoires du leader. Johnny Berhanemeskel a quant à lui inscrit 21 points pour Roanne.

Paris, un derby mais pas deux

A une victoire de l'ASVEL, on retrouve Nanterre (7eme), qui a remporté une quatrième victoire de suite, à Paris (14eme). Les Parisiens, vainqueurs de leur premier derby la semaine passée contre Boulogne-Levallois, ont perdu le deuxième contre les hommes de Pascal Donnadieu : 80-83. Le promu a mené le premier quart-temps (18-15, 10eme), mais Nanterre est ensuite passé devant (38-39, mt). Les joueurs des Hauts-de-Seine ont compté jusqu'à dix points d'avance dans le troisième quart (42-52), mais les Parisiens sont revenus petit à petit. Les deux équipes ont pris la tête tour à tour dans les dernières minutes, et c'est finalement Nanterre qui a eu le dernier mot, dans le sillage d'un Chris Horton à 18 points et 5 rebonds et un Jeremy Senglin à 16 points et 5 passes (18pts et 5rbds pour Dustin Sleva côté Paris).

Dijon déroule

Enfin, le dernier match de cette journée a vu la large victoire de Dijon (9eme) sur Le Portel (18eme). La JDA remporte sa quatrième victoire en cinq matchs, sur le score de 86-72, face à des Nordistes qui s'inclinent quant à eux pour la cinquième fois de suite. Grâce à une énorme entame de match (27-13, 10eme), les Bourguignons ont mené d'un bout à l'autre dans cette rencontre, avec une avance qui a grimpé jusqu'à +31 en début de dernier quart. Gavin Ware termine avec 18 points et 8 rebonds pour Dijon et Charles-Noé Abouo avec 17 pour Le Portel.



BASKET - BETCLIC ELITE / 17EME JOURNEE

Vendredi 21 janvier 2022

Châlons-Reims - Gravelines-Dunkerque : 77-102



Samedi 22 janvier 2022

Fos-sur-Mer - Le Mans : 57-66

Orléans - Monaco : 61-74

Cholet - Bourg-en-Bresse : 79-81

Boulogne-Levallois - Strasbourg : 85-80



Dimanche 23 janvier 2022

Paris - Nanterre : 80-83

Dijon - Le Portel : 86-72

ASVEL - Roanne 93-83



Reporté

Limoges - Pau-Lacq-Orthez