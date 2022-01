Betclic Elite (J16) : Le Mans tombe d'un rien à domicile face à l'ASVEL

✅ @LDLCASVEL a eu le dernier mot et remporte le choc de cette 16ème journée de #BetclicELITE ! pic.twitter.com/HaeVHmGGpw

Okobo libère l’ASVEL

BASKET - BETCLIC ELITE / 16EME JOURNEE

Vendredi 14 janvier 2022

Samedi 15 janvier 2022

Dimanche 16 janvier 2022

L'ASVEL se remet petit-à-petit en ordre de marche. Après un mois de décembre très compliqué, les joueurs de T.J. Parker ont profité de leur déplacement sur le parquet du Mans pour signer une deuxième victoire de suite en Betclic Elite. Une rencontre que les joueurs du MSB ont démarré par un 6-0 et, face à des Rhodaniens déboussolés, ils ont pris très tôt une avance de onze points. Toutefois, les Villeurbannais ont commencé à entrer dans le match et ont effacé l'essentiel de leur retard grâce à un 9-0 avant d'égaliser juste avant la conclusion des dix premières minutes. A partir de là, les coéquipiers de Chris Jones (12 points) ont pris les commandes de la rencontre et fait la course en tête pendant tout le deuxième quart-temps. Mais l'écart n'a jamais été significatif, l'ASVEL ne comptant jamais plus de cinq points d'avance jusqu'au retour aux vestiaires. Plus incisifs, les Rhodaniens ont poussé leur avantage à huit longueurs au retour sur le parquet d'Antarès.Le MSB, poussé par ses supporters et emmené par Dante Cunningham (15 points), a alors trouvé des solutions en attaque pour conclure ce troisième quart-temps sur un 6-0 et revenir à hauteur de l'ASVEL à dix minutes du terme de la rencontre. Une tendance qui s'est confirmée au début du quatrième quart-temps mais l'avance de sept unités alors construite a immédiatement disparu, Le Mans parvenant à repasser devant mais de manière éphémère. La fin de match a été un chassé-croisé mais, à une seconde du buzzer, Elie Okobo (13 points, 7 passes) n'a pas tremblé sur deux lancers francs pour remettre l'ASVEL devant pour la dernière action. Malgré un ballon remonté au milieu du terrain grâce à un dernier temps mort, le MSB n'est pas parvenu à trouver une solution sur la remise en jeu de Kaza Kajami-Keane (13 points, 7 passes). L'ASVEL s'impose d'un petit point (80-81) pour sa neuvième victoire en quinze rencontres. Battu pour la deuxième fois de suite, Le Mans voit le club rhodanien lui passer devant au classement de Betclic Elite, avec le même bilan.