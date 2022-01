Betclic Elite (J16) : Dijon l'emporte à Gravelines-Dunkerque, Cholet revient sur Fos-sur-Mer

Cholet peut remercier Roanne

BASKET - BETCLIC ELITE / 16EME JOURNEE

Vendredi 14 janvier 2022

Samedi 15 janvier 2022

Dimanche 16 janvier 2022

Bonne opération pour la JDA !Au 8eme rang au classement au coup d'envoi, les joueurs de J.D. Jackson avaient pourtant bien démarré leur rencontre, avant de céder à la fin au Sportica. Après un premier quart-temps bien négocié (18-13), les coéquipiers de Brandon Taylor (21 points et 5 rebonds) ont petit à petit vu les visiteurs revenir, puis prendre les commandes du match. Après deux quart-temps en leur faveur (48-49), la JDA était lancée au contraire du BCM, qui a complètement craqué dans les dix dernières minutes. Grâce à une dernière période largement en faveur de Dijon (19-27), les visiteurs ont pu durablement prendre les commandes au tableau d'affichage et ainsi s'offrir un beau succès à l'extérieur.Suite à ce résultat, les Bourguignons sont désormais 8emes, juste devant Gravelines-Dunkerque. En bas de tableau, la lutte pour la relégation a fait rage entre trois équipes en lice ce vendredi soir.Sur de bons rails après un premier quart-temps bien négocié (17-26), les Choletais ont surtout fait une différence après le retour des vestiaires. Avec un 25-12 en leur faveur, les visiteurs ont définitivement mis à distance les joueurs de Serge Crevecoeur. Pourtant, Johan Passave-Ducteil (21 points) a tout donné du côté de l'ESSM, mais le collectif du CB leur a été fatal, avec cinq joueurs à plus de dix unités (Jok, Govens, Anosike, Hogg et Artis).Portée par Loren Jackson (26 points et 9 passes) et JaKeenan Gant (22 points et 6 rebonds), la Chorale s'éloigne du même coup de la zone rouge.Gravelines-Dunkerque -: 67-76Le Portel -: 69-85- Fos-sur-Mer : 101-76Bourg-en-Bresse - Châlons-ReimsNanterre - MonacoPau-Lacq-Orthez - OrléansStrasbourg - LimogesParis - Boulogne-LevalloisLe Mans - ASVEL