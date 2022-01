Betclic Elite (J15) : Châlons-Reims s'offre Strasbourg

Après deux semaines de pause et un joli All Star Game à l'Accor Arena, la Betlic Elite a repris ses droits ce samedi, avec trois matchs de la 15eme journée. Et Châlons-Reims a débuté l'année en fanfare, avec plus de 100 points marqués contre Strasbourg, pour une victoire 106-98. Les Champenois, 15emes du classement, ont livré un très gros match, même si la défense n'était pas forcément au rendez-vous, pour décrocher cette précieuse victoire. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, car la SIG menait 26-31 à la fin du premier quart, puis Châlons-Reims est revenu à 52-52 à la mi-temps, puis les Alsaciens ont mené 62-73 dans le troisième quart et encore 84-86 dans le dernier. Mais dans le money-time, les hommes de Cédric Heitz ont pris le match en main et ont creusé l'écart jusqu'au buzzer final, pour l'emporter finalement de huit points. Le meneur Enzo Goudou-Sinha a réussi un excellent match, finissant avec 28 points (4/8 à 3pts) et 6 passes. Jessie Begarin (22pts) et Gani Lawal (21pts) ont également franchi la barre des 20 points, alors qu'en face, les 17 points de Matt Mitchell n'ont pas suffi à la SIG, cinquième du classement.

Bourg facile à Fos

Il y a en revanche eu beaucoup moins de points du côté de Fos-sur-Mer, où le promu a été battu 56-63 par Bourg-en-Bresse, au terme d'un match que les Burgiens ont mené de bout en bout. Après un premier quart-temps catastrophique, où ils n'ont réussi à marquer que quatre points (4-15), les Provençaux ont relevé un peu la tête en début de deuxième quart pour revenir à -6, mais la JL a de nouveau appuyé sur l'accélérateur pour mener 21-36 à la mi-temps. La deuxième mi-temps a été une formalité pour les hommes de Laurent Legname, qui ont compté jusqu'à 17 points d'avance, pour finalement l'emporter de sept. Rasheed Sulaimon termine avec 15 points et Pierre Pelos 14 pour la JL, désormais dixième du classement, et Jamar Diggs avec 16 pour Fos, 16eme.



BETCLIC ELITE / 15EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Châlons-Reims - Strasbourg : 106-98

Fos-sur-Mer - Bourg-en-Bresse : 56-63

Nanterre - Pau-Lacq-Orthez



Dimanche 9 janvier 2022

17h00 : Monaco - Le Portel

17h00 : Boulogne-Levallois - Roanne

18h00 : Cholet - ASVEL

19h00 : Limoges - Paris



Mardi 1er février 2022

20h00 : Orléans - Gravelines - Dunkerque



Reporté à une date ultérieure : Dijon - Le Mans