Betclic Elite (J14) : Monaco écrase Fos-sur-Mer et se relance

Un succès qui fait du bien pour Monaco



🔥 Très large victoire de la #RocaTeam sur le parquet de @FosProvenceBB ✔️ Une solide prestation collective (127 d’évaluation) avant le dernier match de l’année mercredi 🆚 @MaccabitlvBC ⚡️ pic.twitter.com/M2ZO374TL6

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 26, 2021

BASKET - BETCLIC ELITE / 14EME JOURNEE

Dimanche 26 décembre 2021

Lundi 27 décembre 2021

Reporté à une date ultérieure

Visiblement, les joueurs de Sasa Obradovic ont bien digéré les fêtes. En effet, alors que Monaco restait sur trois défaites de suite toutes compétitions confondues,Lors du premier match de la 14eme journée de Betclic Elite, la "Roca Team" n'a laissé aucune chance à des Provençaux, diminués par le coronavirus, et retrouve un peu le sourire après des dernières semaines compliquées sportivement. Pour cela, les visiteurs ont frappé fort d'entrée avec six tirs à trois points pour commencer et réaliser un premier écart intéressant dès les premières minutes (4-18). Si l'écart est monté jusqu'à +19 dans le premier quart-temps, les Fosséens ont su réagir et revenir à trois longueurs au début du deuxième (22-25), grâce à un 16-0.Après la mi-temps, la suite de la rencontre a été du même acabit avec des Monégasques au-dessus et un écart qui a dépassé les 40 points dans les derniers instants pour finalement finir à +38 en leur faveur., alors que quatre autres coéquipiers ont également au moins atteint la barre des dix unités, à savoir Brock Motum (17), Yakuba Ouattara (14), Donta Hall (12) et Rudy Demahis-Ballou (10). A noter également, le retour de Léo Westermann (8 points et 6 passes), après un mois d'absence.En revanche, pour l'équipe de Rémi Giuitta, la fête a tourné au fiasco au Palais des Sports de Marseille. Prochain rendez-vous pour les « Byers », le 8 janvier contre Bourg-en-Bresse, un concurrent direct pour le maintien en Betclic Elite.Fos-sur-Mer -: 56-94Bourg-en-Bresse - OrléansCholet - DijonLe Mans - Gravelines-DunkerqueASVEL - LimogesParis - Châlons-ReimsPau-Lacq-Orthez - RoanneStrasbourg - NanterreLe Portel - Boulogne-Levallois