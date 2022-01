Betclic Elite (J13) : Nanterre écrase Le Portel et enchaîne une troisième victoire

18 PTS

9/9 aux tirs

Énorme 1ère MT de Chris Horton 🔥



Le match est à suivre en direct sur



Ce diable de Horton !



Nanterre 92 démarre 2022 de la meilleure des manières avec une 3ème victoire consécutive à domicile face au @essmbasketofficiel 🤩🥳

Une grosse victoire collective qui conforte un peu plus notre place en playoffs 😤#WeAreJSF #Nanterre #BetclicELITE pic.twitter.com/Ngq7xEM3S7



BASKET - BETCLIC ELITE / 13EME JOURNEE

Mardi 7 décembre 2021

Jeudi 23 décembre 2021

Mardi 18 janvier 2022

La belle série de Nanterre continue. Les joueurs des Hauts-de-Seine restaient sur deux victoires, toutes deux obtenues à domicile (contre Monaco et Pau-Lacq-Orthez), avant d'accueillir mardi soir Le Portel, dernier du classement, en match en retard de la 13eme journée de Betclic Elite.En se retrouvant menés (24-23) à l'issue du premier quart-temps alors qu'ils avaient démarré très fort la rencontre,Comme ils avaient su le faire dès les premières minutes, les Nanterriens ont cependant eu l'intelligence de ne pas s'arrêter à ce sursaut des Nordistes pour repartir de plus belle dans le deuxième quart-temps et laisser cette fois leurs adversaires loin derrière au score (55-41 à la pause).Il faut dire que Le Portel est tombé mardi surHorton, un temps parti pour claquer trente points ou plus, s'est finalement calmé et arrêté à 25 points, tandis que les visiteurs, avec le seul Mouphtaou Yarou (16 points, 6 rebonds) pour tenter de mener véritablement la révolte, ont bien tenté de se relancer et de se rapprocher de Nanterre au score, mais sans y parvenir. Les joueurs du 92 l'emportent finalement de 16 points et confirment du même coup leur début d'année 2022 tonitruant.- ASVEL : 84-82- Cholet : 89-80- Fos-sur-Mer : 75-67Orléans -: 75-93Roanne -: 72-84- Strasbourg : 97-88 (ap)Gravelines-Dunkerque -: 90-95- Bourg-en-Bresse : 71-68- Le Portel : 98-82