Betclic Elite (J12) : Monaco chute à domicile face à Limoges

A l’image de l’ASVEL, Monaco traverse une période difficile. Dans l’avant-dernier match de la 12eme journée de Betclic Elite face à Limoges, la « Roca Team » a concédé une quatrième défaite en cinq rencontres disputées toutes compétitions confondues. Si les Monégasques sont restés à la hauteur des Limougauds, ces derniers ont toutefois vite fait la différence. Les coéquipiers de C.J. Massinburg (18 points, 6 passes) ont, en effet, signé un 7-0 pour creuser le premier écart significatif du match et, sur leur lancée, conclure le premier quart-temps avec une avance de dix longueurs. La différence entre les deux formations a alors joué au yo-yo pendant les dix minutes menant à la mi-temps, oscillant entre onze et dix-huit unités, toujours en faveur d’une équipe de Limoges parfaitement en place contre des Monégasques qui ont joué par séquences mais sans rester au contact.

Limoges a parfaitement jugulé Monaco

Menés de douze longueurs à la pause, les joueurs de Sasa Obradovic ont d’abord fait le dos rond au retour sur le parquet de la Salle Gaston-Médecin. Les coéquipiers d’un Danilo Andjusic parfois trop seul (27 points) se sont rapprochés à seulement cinq points en toute fin de troisième quart-temps avant de prendre un nouvel éclat au début du quatrième. Mais, même menée de onze points, la « Roca Team » n’a rien lâché pour revenir à seulement trois unités dans le « money time » de cette rencontre. Des derniers instants qui ont toutefois tourné en faveur de Limoges, qui a signé un 7-0 pour conclure. Le CSP s’impose ainsi de dix longueurs (73-83), sa troisième victoire sur les quatre derniers matchs, et remonte à la huitième place du classement avec un bilan à l’équilibre. Pour Monaco, cette deuxième défaite de suite en championnat permet à Strasbourg de s’installer solidement à la deuxième place derrière Boulogne-Levallois.



BASKET - BETCLIC ELITE / 12EME JOURNEE

Vendredi 17 décembre 2021

Le Portel - Le Mans : 80-88

Châlons-Reims - Orléans : 73-75

Gravelines-Dunkerque - Roanne : 82-70

Boulogne-Levallois - Pau-Lacq-Orthez : 87-54



Samedi 18 décembre 2021

Cholet - Fos-sur-Mer : 79-83

Paris - Strasbourg : 74-95

Bourg-en-Bresse - Dijon : 81-88 (ap)



Vendredi 19 décembre 2021

Monaco - Limoges : 73-83



Reporté à une date ultérieure

ASVEL - Nanterre